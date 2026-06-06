El PP de Melilla pide recuperar dos Banderas de La Legión en Melilla y Ceuta disueltas por el Gobierno de Zapatero

Legionarios de Melila durante los ensayos para el Difas 2026. - COMANDANCIA GENERAL MELILLA

MELILLA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP de Melilla ha anunciado que su Grupo Parlamentario ha registrado una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para instar al Gobierno de España a recuperar la II Bandera legionaria Carlos V del I Tercio Gran Capitán de la Comandancia General de Melilla, disuelta en 2009, y la V Bandera Gonzalo Fernández de Córdoba del II Tercio Duque de Alba de la Comandancia General de Ceuta, disuelta en 2007, en tiempos del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Según ha explicado la formación que preside la ciudad autónoma melillense Juan José Imbroda, la iniciativa responde al compromiso del PP con las dos ciudades autónomas y a la necesidad de reforzar la presencia del Estado en ambos territorios, así como de incrementar los efectivos de las Fuerzas Armadas.

En la exposición de motivos de la propuesta, ha subrayado que el Grupo Popular recuerda que, de acuerdo con el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (BEPSAP), con datos actualizados a enero de 2024, España cuenta con 122.244 efectivos militares. Una cifra que, según señala el texto, se sitúa por debajo del margen establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, que fijó un número máximo de entre 130.000 y 140.000 efectivos en un contexto geopolítico diferente al actual.

La iniciativa también ha puesto de relieve que "las guarniciones de Ceuta y Melilla han experimentado una reducción progresiva de efectivos durante las últimas décadas como consecuencia del proceso de profesionalización y modernización del Ejército". No obstante, ha destacado que las unidades desplegadas en ambas ciudades "continúan participando en gran parte de las misiones internacionales asumidas por España en el marco de sus compromisos con organizaciones aliadas".

Para el Grupo Popular, la recuperación de estas dos Banderas legionarias "permitiría fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas, además de contribuir a preservar y estrechar el histórico vínculo existente entre el Ejército y la sociedad civil de Ceuta y Melilla".

Asimismo, la formación considera que la medida tendría un valor estratégico añadido al "reforzar la presencia del Estado en dos territorios especialmente sensibles desde el punto de vista de la seguridad y la defensa, consolidando el papel de las Fuerzas Armadas en ambas ciudades autónomas".