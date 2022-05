El PP plantea que "si no se puede pasar un yogur a Marruecos, a Melilla no debería entrar ni un tomate"

MELILLA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP de Melilla y vicepresidente segundo de la Asamblea de la Ciudad Autónoma, Daniel Conesa, ha exigido este lunes un "acuerdo de reciprocidad" entre España y Marruecos para pasar mercancías en régimen de viajeros en las fronteras de Ceuta y Melilla, o de lo contrario ha reclamado que "si los policías marroquíes no dejan pasar ni un yogur Danone, de Marruecos a Melilla no puede entrar ni un tomate".

En rueda de prensa, Daniel Conesa ha anunciado la presentación de una moción en la Asamblea melillense para realizar esta petición, después de que el PP haya recibido las quejas ciudadanas que denuncian que los policías marroquíes les están requisando las compras que intentan pasar a Marruecos, en muchos casos dirigidas a sus familiares al otro lado de la frontera o para consumo propio, incluso botellas de agua y leche para bebés, como si se tratara de contrabando.

"Si está habiendo un intercambio comercial de Marruecos a Melilla desde que reabrió la frontera, se habla incluso de cantidades importantes por persona y a nosotros nos parece bien, aspiramos a que ese intercambio comercial sea recíproco, es decir, de Melilla a Marruecos y de Marruecos a Melilla", ha subrayado el que fuera consejero de Economía, Comercio y Empleo durante varias legislaturas en los gobiernos del popular Juan José Imbroda (2000-2019).

Daniel Conesa ha indicado que este intercambio comercial que debe realizarse siempre sometido a la legalidad, "en el denominado régimen de viajero que existe en cualquier zona fronteriza porque las personas que van de Melilla a Marruecos deben tener capacidad para pasar siempre que no sea una expedición comercial".

En este sentido, ha subrayado que "lo que no puede ser es que Marruecos no deje pasar ni un Danone, pues de Marruecos a Melilla no debería pasar de un tomate porque al final los perjudicados van a ser los comerciantes melillenses"

Al respecto, ha indicado que desde que reabrió la frontera el 17 de mayo "existe esa posibilidad para llenar el maletero del coche de compras en establecimientos marroquíes como verduras y pescado, y en cambio no gastan nada en Melilla, y eso va en detrimento de los comerciantes, de los pequeños comerciantes, de las tiendas de barrio que han proliferado en estos dos años, de la muchos de todo tipo que existen en la ciudad".

Por todo ello, ha recalcado que "si existe reciprocidad pues es evidente que debemos adaptarnos y somos los primero, pero si no existe reciprocidad para pasar ni un Danone para allá, pues que no entre ni un tomate para acá".