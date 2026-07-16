PP urge a que la delegada del Gobierno comparezca y explique "fallos e incidencias" en el nuevo hospital de Melilla

Hospital de Melilla. - INGESA DE MELILLA

MELILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Partido Popular (PP) por Melilla, Sofía Acedo, ha reclamado este jueves la comparecencia urgente de la delegada del Gobierno en la ciudad, Sabrina Moh, para que explique "las averías, fallos e incidencias" que, según denuncia, se vienen registrando en el Hospital Universitario de Melilla (HUME), inaugurado hace un año por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras una inversión de 150 millones de euros.

Acedo ha calificado de "inadmisible" la situación del nuevo centro sanitario, y ha asegurado que no se trata de una incidencia puntual, sino de "una sucesión constante de averías, fallos y deficiencias que dibujan un panorama profundamente preocupante para la sanidad pública" de la ciudad.

"Llevamos semanas denunciando problemas de climatización, suspensión de quirófanos, falta de personal, incidencias técnicas, y ahora conocemos nuevas denuncias sobre temperaturas incompatibles con la actividad quirúrgica, problemas de humedad e, incluso, sobre la calidad del agua utilizada en los quirófanos", ha manifestado la parlamentaria.

La dirigente 'popular' ha señalado que cada semana surge un nuevo problema sin que, a su juicio, exista una respuesta por parte del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), del Gobierno central o de la Delegación del Gobierno.

En este sentido, ha afirmado que "así es imposible garantizar una prestación sanitaria de calidad" en una infraestructura de reciente construcción y que ha supuesto una inversión "de muchos millones de euros".

Acedo ha defendido que "la sanidad pública no se protege ocultando los problemas, sino resolviéndolos", y ha exigido que la delegada del Gobierno comparezca para informar sobre la situación del hospital. En concreto, ha solicitado que explique si se ha abierto alguna investigación interna, qué inspecciones se han realizado, si existen expedientes informativos o disciplinarios en marcha, y qué medidas prevé adoptar el Gobierno para garantizar la seguridad de pacientes y profesionales sanitarios.

"Las responsabilidades políticas ya están tardando demasiado en llegar", ha afirmado la diputada, quien ha añadido que, "cuando está en juego la salud de los ciudadanos y la calidad de la asistencia sanitaria, el silencio deja de ser una opción".

La parlamentaria también ha mostrado su apoyo a los profesionales sanitarios, y ha advertido del "clima de miedo" que, según asegura, denuncian muchos trabajadores del hospital.

"En lugar de escuchar a quienes están sosteniendo la sanidad con enorme esfuerzo, todo apunta a que se intenta imponer el silencio, perseguir a quienes alzan la voz y mantener un auténtico ostracismo sobre lo que ocurre dentro del Hospital Universitario de Melilla", ha declarado.

Acedo ha concluido defendiendo que los melillenses "merecen respuestas, transparencia y soluciones inmediatas", y ha sostenido que, si la delegada del Gobierno "es incapaz de dar la cara y ofrecer las explicaciones pertinentes", demostrará que "el puesto le viene grande" y que "está absolutamente inhabilitada políticamente".