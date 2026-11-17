El Senado entregó su Medalla de Oro a los presidentes de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, respectivamente. - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, visitará oficialmente Melilla el próximo lunes 23 de noviembre para mantener una reunión de trabajo con el presidente melillense, Juan José Imbroda (PP), y firmar un documento de colaboración entre los gobiernos de ambas ciudades autónomas.

Imbroda ha anunciado este encuentro en declaraciones a los periodistas, en las que ha destacado la importancia de reforzar la coordinación entre Ceuta y Melilla, al considerar que ambas "comparten problemas geoestratégicos y geopolíticos" y que "las soluciones que se planteen para una de ellas deben tener una respuesta equivalente para la otra".

El presidente melillense ha explicado que la visita incluirá un acto público y la firma de un documento conjunto destinado a "actualizar los compromisos de colaboración que ambas administraciones venían desarrollando desde hace años".

"Es un momento clave de futuro. Ceuta y Melilla van a hablar de futuro en un documento conjunto, con las cuestiones que nosotros veamos mejores y cómo pensamos que hay que hacer el futuro de las dos", ha señalado Imbroda, que ha calificado la visita de Vivas como "una cita de trabajo de especial trascendencia" para las dos ciudades españolas.

El dirigente popular ha insistido en que "las dos ciudades deben profundizar en sus relaciones institucionales y coordinar sus reivindicaciones ante las administraciones nacionales y europeas, dada la similitud de sus circunstancias y desafíos", entre los que destaca las reivindicaciones anexionistas de Marruecos y con ellas la inmigración irregular o el cierre de la aduana comercial.

COORDINACIÓN ANTE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS

Imbroda también se ha referido a la incorporación de Ceuta y Melilla al Comité Europeo de las Regiones, un asunto que, según ha explicado, contempla un sistema de reparto y alternancia de la representación durante un periodo de cuatro años.

En este contexto, ha atribuido un papel destacado en las gestiones al presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE) y a la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo (PP), que defendió que su plaza de representación correspondiera a Ceuta y Melilla, facilitando así la presencia de ambas ciudades en este órgano europeo.

En este sentido, Imbroda ha aclarado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que "la presencia de Melilla en el Comité Europeo de las Regiones se debe a la generosidad de la alcaldesa de Jerez". La primera autoridad melillense ha explicado que "María José García-Pelayo renunció a su puesto en favor de Ceuta" y que esta designación" está validada por el Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea".

Tras restar cualquier mérito a José Manuel Albares "porque no ha conseguido nada", ha indicado que ceutíes y melillenses "estarán bien representados" en este puesto que alternarán cada dos años

El presidente melillense considera que este tipo de iniciativas ante las instituciones de la Unión Europea refuerzan la necesidad de mantener una estrategia común y de actuar conjuntamente en aquellos asuntos que afectan a los dos territorios.

Asimismo, ha recordado que ya había mantenido conversaciones telefónicas con Juan Vivas para abordar la actualización del documento de colaboración, una iniciativa que finalmente se materializará con la visita del presidente ceutí el próximo lunes 23 de noviembre.

Imbroda no ha descartado, además, desplazarse próximamente a Ceuta para devolver la visita institucional, aunque ha señalado que esa posibilidad dependerá de la agenda y los compromisos de Juan Vivas al subrayar que "tras la invasión que sufrieron los días 30 y 31 de julio", la agenda de su homologo ceutí se ha desbordado desde aquellos días.