El presidente de Melilla rechaza moción de confianza tras quedarse en minoría y pide al PP que la organice en su partido

MELILLA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Melilla, Eduardo de Castro --expulsado de Cs y miembro actual del Grupo Mixto--, ha rechazado este viernes someterse a una moción de confianza tras perder la mayoría absoluta con el cese de un diputado del PSOE, como le exige el líder del PP, Juan José Imbroda, y pide al líder popular que sea él el que se convoque una moción porque "me juego el cuello a que no le apoyan en su partido".

En el transcurso de un Pleno de Control, De Castro ha anunciado que no va aceptar las exigencias del principal partido de la Asamblea, que, si bien ha avanzado que no piensa de momento en una moción de censura, sí le ha reclamado que mida sus respaldos después de que uno de los 13 diputados que le votó en la asamblea de la constitución de junio de 2019, Mohamed Mohand, ya no pertenezca al Grupo Parlamentario Socialista después de que la Ejecutiva del PSOE le haya pedido que entregue su acta por un presunto caso de corrupción política y éste se haya negado a renunciar al cargo obtenido en las pasadas elecciones municipales y autonómicas.

Eduardo de Castro ha manifestado que él ya fue elegido presidente de la Ciudad con los respaldos de 13 de los 25 parlamentarios que conforman la Asamblea melillense --ocho de CPM, cuatro del PSOE y uno de Cs-- "y, por tanto, no se necesita ninguna moción de confianza".

Sin embargo, ha manifestado que "me apuesto el cuello a que Juan José Imbroda no logra superar una moción de confianza en el PP si el voto es secreto, otra cosa es que se hiciera a mano alzada y por temor a represalias le votaran".

De Castro ha recordado que Imbroda ya tuvo que enfrentarse a un candidato a la presidencia del PP, concretamente un consejero de la Autoridad Portuaria de Melilla que ya no volvió a ser designado para esta responsabilidad.

Por su parte, el dirigente de los populares melillenses, Juan José Imbroda, se ha mostrado muy crítico con Eduardo de Castro al asegurar que "el presidente ni manda, ni coordina, ni dirige: Melilla es un barco sin rumbo, que va al albur de las corrientes marinas".

En su opinión, el actual Ejecutivo "ha perdido la capacidad de gestión: aquí cada uno va al sálvese quien pueda", después de que el PSOE hubiera acordado el miércoles demandar al presidente de la Ciudad y solicitar el cese de su diputado como consejero y la entrega de su acta.

El presidente de Melilla aceptó la petición socialista y destituyó a Mohand como consejero, aunque le pidió que no dejara en minoría al Ejecutivo dado que pasan de 13 diputados (la mayoría absoluta) a 12, puesto que el ex titular de Turismo ha rechazado dejar su puesto al siguiente en la lista socialista y se mantendrá como parlamentario.