Presupuestos de Melilla 2026 incorporan odontología gratuita, copago farmacéutico y ayudas a la reproducción asistida

MELILLA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla ha destacado que los Presupuestos de 2026 tendrán un "marcado carácter social" y estarán centrados en reforzar la atención sanitaria y el apoyo a las familias. Según ha apuntado, contarán con tres grandes novedades: la puesta en marcha de un servicio básico de odontología, el copago farmacéutico y ayudas para la reproducción asistida.

Su presidente, Juan José Imbroda (PP), ha manifestado que para el desarrollo de estas medidas, el Ejecutivo melillense prevé la firma de tres convenios: "El primero se suscribirá con el Colegio de Odontología y permitirá ofrecer un servicio dental gratuito a las familias más vulnerables", ha detallado.

Los otros dos acuerdos "se firmarán con el Colegio de Médicos": uno para poner en marcha "por fin" el copago farmacéutico, "tras dos años de falta de respuesta por parte de la administración central", y otro para "acelerar" la vía de la reproducción asistida, "a la que recurren numerosas parejas en la ciudad".

El presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, ha subrayado que estas iniciativas refuerzan el compromiso social del Gobierno local y su apuesta por mejorar la calidad de vida de los melillenses, especialmente de los colectivos con mayores necesidades.

En este contexto, Imbroda también ha anunciado que después del verano se colocará la primera piedra del futuro edificio destinado a personas con trastorno del espectro autista (TEA) y a sus familiares. La previsión es recibir el proyecto técnico -ya adjudicado- entre los meses de marzo y abril, proceder a la contratación de la obra y comenzar los trabajos en agosto o septiembre, en la antigua residencia militar de La Hípica.

La primera autoridad melillense ha explicado que el nuevo centro contará con una inversión aproximada de ocho millones de euros y un plazo de ejecución de entre dos y tres años. Una vez finalizado, dispondrá de "todos los recursos necesarios" para la atención integral de las personas con TEA, así como de apoyo especializado para sus familias.