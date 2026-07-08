Prisión para un depredador sexual en Melilla que distribuyó material infantil en once países

Unidad Delitos Tecnológicos Jefatura Superior de Policía en Melilla - POLICÍA NACIONAL

MELILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Melilla a un hombre de 40 años acusado de actuar como un depredador sexual de menores a través de internet. El material audiovisual obtenido de al menos una de sus víctimas melillenses llegó a ser distribuido de forma masiva en redes de explotación infantil de una decena de países extranjeros (Alemania, Francia, Suiza, Portugal, Eslovenia, Canadá, Argentina, Uruguay, Chile y Brasil) además de en España. Tras pasar a disposición judicial, el juzgado de guardia ha ordenado su ingreso inmediato en prisión preventiva sin fianza.

Según ha informado este miércoles un portavoz de la Jefatura Superior de Policía, al detenido se le imputan tres delitos de agresión sexual a menores de 16 años por vías telemáticas, once delitos de ciberacoso (child grooming), corrupción de menores, tenencia y distribución de pornografía infantil, además de varios ilícitos contra la intimidad por captar de manera no consentida imágenes de mujeres en la vía pública.

La investigación, bautizada como 'Operación Sirena II', ha sido desarrollada de forma conjunta por el Grupo de Menores (GRUME) y la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, en un exhaustivo proceso que se ha prolongado durante año y medio.

La citada fuente ha detallado que el sospechoso, que trabajaba en distintos establecimientos de hostelería de la ciudad autónoma, como bares y cafeterías, "aprovechaba el anonimato de las redes sociales para captar a sus víctimas".

El caso comenzó a investigarse el 29 de enero de 2025, a raíz de las denuncias interpuestas por dos menores en situación de especial vulnerabilidad.

El modus operandi del agresor seguía un patrón meticuloso: captación: Utilizaba hasta 23 cuentas falsas en Instagram (cinco de ellas simulando ser una mujer adolescente) para acercarse a las menores con un lenguaje afectivo; obtención de material. Una vez ganada la confianza de las víctimas, las incitaba a enviar fotografías íntimas y chantaje.

Tras conseguir el material, introducía en la conversación su perfil real y comenzaba una fase de extorsión pura, exigiéndoles imágenes de mayor gravedad o encuentros sexuales virtuales a cambio de dinero, regalos o de no difundir los archivos.

El portavoz policial ha explicado que la investigación avanzó gracias a la pericia tecnológica. Una de las víctimas aportó un teléfono móvil que, presa del pánico, había intentado destruir. Los especialistas en delitos informáticos lograron reparar el terminal y recuperar la información residual, lo que permitió rastrear los correos electrónicos y líneas telefónicas vinculadas a la trama.

En diciembre de 2025 se realizó una primera detención y el registro de su vivienda, donde se incautaron múltiples soportes digitales.

Durante la segunda fase del caso, los agentes realizaron un análisis masivo de datos que incluyó el visionado de 500.000 imágenes y vídeos, así como el rastreo de más de un millón de conversaciones en plataformas como WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook Messenger y Snapchat. Mediante este cruce de información, la Policía identificó a once menores como víctimas directas en distintos puntos de España.

CONEXIÓN INTERNACIONAL: EL RASTRO DE LA RED

El alcance internacional del delito se confirmó tras coordinarse las pesquisas con la Sección de Protección de Menores de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. Los análisis informáticos determinaron que las imágenes de una de las menores de Melilla se encontraban registradas de forma anónima en la ICSE (Base de Datos Internacional de imágenes y vídeos sobre Explotación Sexual de Niños).

La trazabilidad forense demostró que el detenido poseía los archivos originales desde el año 2022 y que el material ya circulaba de forma incontrolable por redes criminales de medio mundo: Suiza: detectado en Instagram y TikTok en 2023; Portugal y Eslovenia: kocalizado en canales de Telegram entre 2023 y 2024; Argentina, Uruguay y Chile: incautado en dispositivos vinculados a la pederastia; Alemania, Francia y Canadá: identificado en terminales decomisados y reportes oficiales del NCMEC entre 2025 y principios de 2026 y Brasil: detectado en plena difusión activa en la plataforma Reddit en febrero de 2026.

El portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Melilla ha indicado que la explotación final de la operación se ejecutó el pasado 20 de junio de 2026 con la detención definitiva del individuo y su posterior encarcelamiento.

La Policía Nacional mantiene la investigación abierta, ya que no se descarta la identificación de nuevas víctimas debido al volumen de archivos intervenidos.