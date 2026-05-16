A prisión un hombre detenido en el aeropuerto de Melilla con más de 7,5 kilos de hachís bajo la ropa

El hombre detenido en el aeropuerto de Melilla con más de 7,5 kilos de hachís bajo la ropa. - POLICÍA NACIONAL MELILLA

MELILLA 16 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo Operativo de Fronteras (GOF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Melilla han detenido a un hombre de 41 años cuando intentaba embarcar en el aeropuerto de la ciudad con más de 7,5 kilogramos de hachís ocultos bajo la ropa. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión.

Según ha informado un portavoz policial, la intervención se ha producido durante el control documental de pasajeros, cuando los agentes detectaron una actitud sospechosa en uno de los viajeros que tenía previsto desplazarse a Las Palmas de Gran Canaria, con escala previa en Madrid.

Tras ser interrogado, los policías apreciaron incoherencias e imprecisiones en sus respuestas, por lo que procedieron a realizar comprobaciones sobre su identidad. En ese momento descubrieron que el individuo tenía en vigor una reclamación judicial emitida por el Juzgado de Instrucción número 6 de Melilla.

El policial ha explicado que durante un cacheo superficial, los agentes observaron que el sospechoso portaba varios objetos adheridos al cuerpo bajo la ropa. Posteriormente, en un registro más exhaustivo, le intervinieron seis paquetes sujetos con cinta adhesiva en el abdomen, la espalda y las piernas.

Una vez abiertos los envoltorios, los agentes comprobaron que contenían un total de 7.574 gramos de hachís distribuidos en 697 bellotas envueltas en plástico transparente.

Según ha detallado la citada fuente, el detenido fue trasladado a dependencias de la Jefatura Superior de Policía para su ingreso en calabozos y posteriormente ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la salud pública, además de por la reclamación judicial pendiente.