A prisión los padres del bebé muerto en Ceuta por un presunto delito de asesinato

La policía científica entra en el portal del domicilio donde se halló el cuerpo, a 6 de octubre de 2025, en Ceuta - Antonio Sempere - Europa Press

CEUTA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ceuta ha ordenado este jueves, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los padres detenidos tras la muerte de su bebé, ocurrida el pasado fin de semana en la ciudad.

El tribunal ha acordado la puesta en libertad provisional del tío del menor, que también había sido detenido en relación con estos mismos hechos y para quien no se ha solicitado ninguna medida cautelar. Este tercer arrestado ha mantenido la condición de investigado en el procedimiento.

Según la calificación provisional de la Fiscalía, y en espera de lo que se determine durante la fase de instrucción, se investiga un presunto delito de asesinato con la agravante de que la víctima es menor de 16 años.

Los tres detenidos han prestado declaración en sede judicial, después de que el juez ha prorrogado su detención durante un día más. Tras más de 24 horas de comparecencias, el magistrado ha dictado este jueves la resolución que envía a prisión a los padres del bebé y deja en libertad al tío.

Durante la noche del miércoles, los implicados han permanecido en los calabozos de Colón, si bien el tío del menor ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario tras sufrir una crisis de ansiedad, aunque posteriormente ha regresado a dependencias policiales.

La causa no se encuentra bajo secreto de sumario y ha quedado abierta a la espera de la evolución de la investigación judicial.