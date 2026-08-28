La presidenta de la FEMP pide "apartar la política" de las concentraciones por Ceuta: "No son contra nadie"

La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, en unas declaraciones a Europa Press. - EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha defendido su propuesta de celebrar concentraciones de apoyo a Ceuta frente a los ayuntamientos del país el próximo 2 de septiembre, día de la ciudad autónoma. La también alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha asegurado que "no es una cuestión política" y ha señalado a las críticas por "crear un debate ridículo".

"No es una concentración contra nadie, sino que es una concentración a favor de Ceuta y, por supuesto, también a favor de la unidad de España", ha remarcado este viernes en unas declaraciones a Europa Press.

Ante las críticas por "la falta de consenso" en torno a la convocatoria, García-Pelayo ha explicado que le "pareció innecesario levantar el teléfono" para preguntar a los grupos políticos ante lo que ha calificado como "una cuestión de humanidad y sentido común".

"Cada vez que ha habido en este país o en el mundo una desgracia que nos ha tocado el alma, nos hemos concentrado y no ha sido necesario casi ni llamar, al minuto todo el mundo ha dicho por supuesto que sí", ha aseverado.

En esta línea, ha asegurado que Ceuta "necesita que apartemos las políticas, las ideologías y que nos unamos todos". Asimismo, ha insistido en que llamó a la concentración "sin mala intención".

"Creo que tenemos que trabajar juntos y unidos para que la normalidad llegue a Ceuta cuanto antes. Eso requiere el retorno de las personas que han invadido ilegalmente Ceuta con todas las garantías. Tenemos que agradecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, todo el operativo, todas las ONG que están trabajando, hay que apoyar muchísimo al Gobierno de Ceuta", ha remarcado.

Ante las críticas por parte del PSOE, García-Pelayo ha señalado que "parece que están utilizando la FEMP para tapar con una cortina de humo la inoperancia y la ineficacia del Gobierno de España". Asimismo, ha asegurado que las personas que han mostrado su rechazo a la concentración "deberán dar explicaciones de las estrategias que están utilizando".

"Todos los españoles, ya sean del PSOE, del PP, de Sumar, del partido político que sean, estoy segura que están unidos en torno a Ceuta. Quien se queda fuera, pues parece que son los partidos políticos, pero no los españoles", ha subrayado.