Salvamento Marítimo y la Guardia Civil localizan tres cadáveres en el mar en Ceuta

Archivo - Buque Clara Campoamor, en una imagen de archivo - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

CEUTA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han localizado durante la jornada de este jueves los cadáveres de tres personas migrantes flotando en el mar junto a Ceuta. Con estos hallazgos se eleva a seis el número de extranjeros sin vida encontrados en la ciudad autónoma en lo que va de año, tras un 2025 que concluyó con 46 fallecidos.

Las apariciones corresponden a dos emergencias diferentes, según ha informado Salvamento Marítimo. En la primera fueron identificados seis personas a flote en alta mar, uno de ellas fallecida. Fueron rescatadas por un buque mercante italiano, donde continúan a la espera de su traslado al puerto de la ciudad autónoma.

La segunda emergencia fue notificada tras avistarse tres individuos a la deriva en el mar, dos de ellos ya sin vida. Los tres han podido ser conducidos a tierra firme este jueves.

El primer aviso llegó a las autoridades en la tarde del miércoles. Rondaban las 18,00 horas cuando una embarcación de recreo dio el aviso de la localización de seis personas en el mar. Salvamento Marítimo activó de inmediato la misión de búsqueda.

El hallazgo, sin embargo, lo hizo el buque mercante italiano Bice Amoretti, en torno a las 12,00 horas de este jueves. Lograron rescatar a los seis sujetos, teniendo que lamentar que uno de ellos estaba fallecido, según trasladan desde los servicios de rescate a Europa Press.

Fue entonces cuando Salvamento movilizó su embarcación Salvamar Atria para que se hiciera cargo de dirigirse hacia el mercante italiano y recoger a las personas para llevarlas al puerto de Ceuta. Actuación que aún no ha podido ejecutarse debido a "las condiciones meteorológicas adversas", con 60 nudos de viento y olas de más de tres metros.

El buque italiano con los seis individuos se halla a 15 millas al Este de Ceuta, por lo que optaron, según informan desde Salvamento Marítimo, por "esperar a que mejoren las condiciones" para realizar el trasbordo de la manera más segura posible.

Sí ha pisado tierra firme el único rescatado en la segunda misión encomendada a los equipos de rescate este jueves, en la que recuperaron dos cuerpos sin vida. También en torno a las 12,00 horas, fueron avisados de la detección de tres personas a la deriva. Una neumática de la Guardia Civil se desplazó hasta la zona, más cercana a la costa que el punto donde aparecieron los seis nadadores de la primera emergencia, lo que facilitó la misión.

La embarcación de la benemérita los recuperó y, a continuación, los trasladó al buque Clara Campoamor de Salvamento Marítimo. Este último estuvo a cargo de llevarlos al puerto, donde entregaron el superviviente y los dos cuerpos sin vida de nuevo al instituto armado.

Las dimensiones del Clara Campoamor, mayores que las de la Salvamar Atria, además de la cercanía de las personas a rescatar permitieron que la segunda emergencia pudiera completarse con mayor celeridad que la primera.