Sanz subraya que Andalucía "cumplirá la ley" y también que el Gobierno debe "devolver" a menores desde Ceuta a Marruecos

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en una entrevista en la Cadena SER Andalucía. - CADENA SER ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha incidido este jueves en señalar que el Gobierno andaluz "cumplirá lo que diga la ley" en relación a la posible acogida de menores migrantes no acompañados como los que llegaron a finales de julio a Ceuta, si bien ha remarcado que lo que debería hacer el Ejecutivo central con ellos es "devolverlos a Marruecos", ya que el propio país vecino del norte de África "es el primero que ha dicho que quiere que le retornen" a estas personas.

El consejero de Presidencia se ha pronunciado así en declaraciones en la Cadena SER, recogidas por Europa Press, en las que, a la pregunta de qué va a hacer Andalucía si el Gobierno central le pide a la Junta que acoja a menores inmigrantes, ha respondido que por parte de la administración autonómica lo que se tiene que hacer es "pedir responsabilidades" al Ejecutivo de la Nación, que "lo que tiene que hacer es devolver a todos los que han entrado" a Ceuta "de manera irregular".

Además, se ha preguntado "por qué no se está haciendo", si "Marruecos es el primero que ha dicho que quiere que le retornen" a estas personas, y "por qué no hay más policías que hagan expedientes" de expulsión. Ha remarcado que lo que el Gobierno no debe es "retornar el problema a las comunidades autónomas", que, en todo caso, "siempre estaremos a la altura de las circunstancias", según apostillado.

El vicepresidente primero de la Junta ha apuntado también que Andalucía tiene centros con menores que están acogidos en la comunidad autónoma, y que "están al máximo" de su capacidad, "superando el 100% de cobertura".

"Lo que le pedimos al Gobierno es que responda de manera eficaz a lo que tiene que hacer, que es devolver a todos (los inmigrantes) a su país de origen, y haber evitado" lo sucedido en Ceuta, "porque lo podía haber evitado", según ha advertido Antonio Sanz.

Preguntado por el acuerdo de gobierno suscrito por PP-A y Vox para esta legislatura, que recoge en uno de sus puntos que desde Andalucía habrá un "rechazo frontal a la política inmigratoria del Gobierno central y a la llegada de más inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad", Antonio Sanz ha apostillado que el acuerdo también "dice que cumpliremos la ley siempre, lo que diga la ley".

En ese punto, ha subrayado que a Andalucía "llegan menores inmigrantes todos los días por las costas", y en esta comunidad "nunca" se da "la espalda" a estas personas, de forma que se atiende a los menores migrantes que "a diario" entran por el mar.

"Por lo tanto, a nosotros nadie nos va a dar lecciones en esa materia, porque estamos más que acostumbrados a que eso ocurra y viene ocurriendo", aunque "no en la magnitud de lo que significa una invasión territorial y desde luego una pérdida de la dignidad como Estado, que es lo que ha ocurrido" en Ceuta, según ha opinado, "con la dejación de funciones y responsabilidades y un Gobierno como el de Sánchez que no ha estado a la altura en ningún caso, más cuando además miente a los españoles".

VALORACIÓN DE LAS MOVILIZACIONES POR CEUTA

Por otro lado, el vicepresidente primero de la Junta ha valorado las movilizaciones celebradas este pasado miércoles ante ayuntamientos españoles en solidaridad con Ceuta por la situación que atraviesa tras la llegada masiva de inmigrantes a finales de julio, y ha sostenido que "Andalucía respondió como debía hacer, estando al lado de un pueblo que necesita apoyo, cariño, respuestas y soluciones".

"Apoyar a Ceuta es defender a España", ha aseverado Antonio Sanz, quien en esa línea ha incidido en opinar que el PSOE "se equivocó de manera grave" al desmarcarse de esa convocatoria de movilizaciones, porque en dichas concentraciones "debía estar todo el mundo" y no eran "contra nadie", sino "de defensa de Ceuta, de cariño" a una ciudad autónoma con la que Andalucía "tiene una relación de hermandad extraordinaria", al igual que con Melilla, según ha destacado.

Antonio Sanz asistió a la concentración que se celebró en Sevilla, y ha reconocido que en ella escuchó "gritos contra Pedro Sánchez", que ha enmarcado en la "indignación" que, en su opinión, sienten los españoles después de que el propio presidente del Gobierno "declarara" que lo que había ocurrido en Ceuta "se trataba de una invasión territorial" y, después, "se fuera de vacaciones", cuando "las cuestiones de seguridad nacional no se pueden ir de vacaciones", según ha remarcado.

"Cuando hay una cuestión de Estado, hay una cuestión de invasión territorial, cuando lo que está en juego es la seguridad nacional, la seguridad nacional no se puede ir de vacaciones, y yo creo que esa es la indignación" que hay entre los españoles, "pero también (por) la falta de respuesta y las mentiras" que, en su opinión, han llegado también desde el Gobierno.

Sanz ha concluido señalando que este miércoles escuchó "críticas más altas contra Pedro Sánchez", pero que "lo que se buscaba" con la convocatoria de movilizaciones "propuesta" por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) "era unir a todos los españoles en defensa de Ceuta, y eso, desde luego, se ha demostrado", según ha valorado para finalizar.