Trasladan a Melilla a los 26 migrantes que esperaban en la islas Chafarinas y Salvamento niega problemas técnicos

Publicado 31/12/2019 15:09:46 CET

MELILLA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha activado este martes a una embarcación Salvamar para trasladarse a las Islas Chafarinas y evacuar a los 26 inmigrantes que allí aguardan desde el jueves 26 de diciembre el traslado hasta Melilla, según ha informado a Europa Press un portavoz de Salvamento Marítimo, quien ha negado que hayan tenido problemas técnicos como afirmó la Delegación. "No se activó antes el traslado porque no se pidió", ha asegurado.

La entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Fomento a través de la Dirección General de la Marina Mercante ha señalado que el traslado, que está previsto que se realice a lo largo de este martes, se va a realizar después de la que la Delegación del Gobierno de Melilla haya pedido la autorización a Marina Mercante para su ejecución.

El portavoz ha negado que la embarcación de Salvamento Marítimo haya tenido problemas técnicos y por tanto que haya sido la causa por la que estos 26 inmigrantes hayan permanecido en las Islas Chafarinas desde hace cinco días.

"Salvamento Marítimo realiza los traslados cuando se pide su activación", ha admitido, una petición que "se ha realizado este martes". "No se hizo el traslado porque no se pidió", ha aseverado, al tiempo que ha asegurado que "la embarcación no tiene ningún problema técnico".

Estos 26 inmigrantes forman parte del resto del grupo hasta llegar a 59 que arribó el pasado jueves a las islas. Un total de 33 fueron evacuados ese mismo día a Melilla, en concreto 26 mujeres, seis menores de edad y un único varón mayor de 18 años. Los 26 restantes está previsto que sean evacuados este martes 31 de diciembre.

En el caso de los adultos y menores con familiares a cargo, son acogidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), mientras que de los menores extranjeros no acompañados (MENA) se hace cargo el Centro de Acogida de Menores de La Purísima.

La última llegada de inmigrantes a las islas y peñones se produjo en Nochebuena, en la madrugada del 25 de diciembre, cuando otro grupo de unas 60 personas fue hallado en las Islas Chafarinas tras una llamada a Salvamento Marítimo de una ONG española, la mayoría mujeres y niños subsaharianos y un pequeño grupo de asiáticos. Salvamento trasladó a todos ellos hasta la ciudad autónoma.

Las islas y peñones de soberanía española en el norte de África se han convertido en este segundo semestre de año 2019 en punto importante de entrada de inmigrantes ante las dificultades que entraña saltar la doble valla que separa Melilla de Marruecos, debido a la mayor vigilancia de la alambrada, tanto por fuerzas policías marroquíes como españolas.