Detenidos en Ceuta los padres de un bebé de ocho días que apareció muerto esta madrugada

La policía científica entra en el portal del domicilio donde se halló el cuerpo sin vida de un bebé de ocho días, a 6 de octubre de 2025, en Ceuta (España). Hay tres detenidos, uno de ellos el padre- Antonio Sempere - Europa Press

CEUTA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este lunes en Ceuta a los padres de un bebé de ocho días que fue hallado muerto en la vivienda familiar. Los agentes han arrestado también a un tío del menor.

Los hechos han ocurrido de madrugada, pasada la medianoche, cuando los servicios de emergencias recibieron la llamada de unos vecinos que alertaban de fuertes gritos y alboroto que provenían del inmueble de la familia, según fuentes policiales.

Hasta el lugar se han personado los agentes, donde han hallado al bebé fallecido. Tras ello, han procedido al arresto de los tres individuos: la madre, el padre y el hermano de este último.

La Policía Científica se encuentra realizando labores de investigación en la vivienda, adonde también se ha personado el juez que ha ordenado el levantamiento del cadáver del recién nacido.

El caso está bajo secreto de sumario, por lo que se desconoce más información sobre las causas del fallecimiento.

Los tres detenidos se hallan custodiados en dependencias policiales, a la espera de que pasen a disposición judicial. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ceuta está a cargo de la investigación judicial.