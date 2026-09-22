La UGR dice que el inicio del curso para 1.320 estudiantes en el campus universitario de Ceuta ha sido "con normalidad"

Con motivo del inicio de la actividad docente, el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, ha visitado este martes diferentes aulas del campus para saludar al estudiantado y desearle un buen curso académico. - UNIVERSIDAD DE GRANADA

CEUTA/GRANADA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El curso académico ha comenzado "con normalidad" en el campus universitario de Ceuta, donde 1.320 estudiantes cursarán este año alguno de los seis grados que imparte la Universidad de Granada (UGR) en la ciudad autónoma. De ellos, 390 acceden por primera vez a sus estudios universitarios.

Así lo ha dado a conocer la UGR en un comunicado tras la visita del rector de la institución académica, Pedro Mercado, a las diferentes aulas del campus donde ha saludado al estudiantado y les ha deseado un buen curso académico. Durante el recorrido ha estado acompañado por el vicerrector para los Campus de Ceuta y Melilla, Salvador del Barrio, y por los equipos decanales de las facultades con sede en la ciudad.

"Con el inicio de curso, el campus universitario de Ceuta, un referente en la ciudad y una sede fundamental para la UGR, retoma plenamente su actividad académica", ha dicho Mercado. El rector ha añadido que "comenzamos un nuevo curso con la ilusión de seguir ofreciendo una formación de calidad y de acompañar al estudiantado en esta etapa fundamental de su formación".

Por su parte, el vicerrector para los Campus de Ceuta y Melilla, Salvador del Barrio, ha destacado la normalidad con la que se ha desarrollado la incorporación del estudiantado a las aulas y ha subrayado "el compromiso de la Universidad de Granada para seguir consolidando el campus como un espacio cercano, dinámico y plenamente integrado en la vida académica y social de la ciudad".

La visita ha permitido al rector mantener un contacto directo con el estudiantado en sus primeros días de clase y conocer de primera mano el desarrollo de la jornada académica, que ha transcurrido como cualquier otro curso, con total normalidad en los distintos centros y titulaciones.

La oferta formativa de la Universidad de Granada en Ceuta reúne este curso a 495 estudiantes en el Grado en Enfermería, 301 en el Grado en Educación Primaria, 156 en el Grado en Educación Infantil, 130 en el Grado en Ingeniería Informática, 125 en el Grado en Administración y Dirección de Empresas y 113 en el Grado en Educación Social.

En cuanto al alumnado de nuevo ingreso, destacan los 137 estudiantes que comienzan el Grado en Enfermería, los 80 del Grado en Educación Primaria, los 45 del Grado en Administración y Dirección de Empresas, los 44 del Grado en Ingeniería Informática, los 43 del Grado en Educación Social y los 41 del Grado en Educación Infantil.

HIPERAULA-AULAB DE INNOVACIÓN DOCENTE

Precisamente también este martes, la Facultad de Ciencias Educación, Economía y Tecnología de Ceuta ha inaugurado su nueva Hiperaula-AULAB de Innovación Docente, un espacio accesible, inclusivo y pionero, concebido para transformar el modelo de aprendizaje universitario.

El acto ha estado presidido por el rector, Pedro Mercado, quien ha puesto de manifiesto que esta Hiperaula significa "apostar por la calidad docente, por avanzar en la innovación metodológica para dar herramientas a nuestro profesorado y sobretodo actualizar nuestra docencia". Con la inauguración, el rector ha destacado el compromiso de la UGR con el Campus de Ceuta pues dicha Hiperaula "es una de las primeras de nuestra Universidad".

Esta hiperaula, que viene a favorecer el entorno de aprendizaje, forma parte de la red de ecosistemas de hiperaulas que ha puesto en marcha la Universidad de Granada que se inició con la inauguración de la de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales el pasado mes de junio.

EXPOSICIÓN 'ECOS DE LA BELLEZA Y EL SABER'

El rector también ha asistido este martes en el Museo de Ceuta a la inauguración de la exposición 'Ecos de la belleza y el saber', un proyecto que reúne una amplia selección de obras de la Colección de Arte Contemporáneo de la UGR y propone una reflexión sobre la vigencia de algunas de las grandes ideas estéticas, filosóficas y culturales desarrolladas durante la época de Carlos V.

La muestra, organizada por el Área de Patrimonio del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales de la UGR en colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y Juventud de la Ciudad Autónoma de Ceuta, permanecerá abierta al público hasta el 13 de diciembre de 2026.

La exposición parte de la pregunta de si las imágenes del presente pueden ayudarnos a pensar cuestiones que ya preocupaban al humanismo del siglo XVI. A través de una lectura contemporánea de algunas de las ideas que definieron aquel horizonte cultural, la muestra aborda temas como la confianza en el conocimiento, la centralidad del ser humano, la convivencia e intercambio entre culturas, la representación del territorio y del poder o la contemplación de la naturaleza como forma de comprender el mundo.

NUEVO ESPACIO PARA IMPULSAR LA IA

De otra parte, este pasado lunes la Fundación AI Granada Research & Innovation y la Cátedra UGR-Ciudad Autónoma de Ceuta en Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes para el Bienestar (Cátedra CEUTA-IATEB) han inaugurado su nueva sede en el Campus Universitario de Ceuta, un espacio concebido para fortalecer el ecosistema de investigación, innovación y transformación digital de la ciudad y favorecer la colaboración entre universidad, administraciones públicas, empresas y profesionales.

La nueva sede refuerza la colaboración entre la Universidad de Granada y la ciudad autónoma de Ceuta a través de la Cátedra CEUTA-IATEB, una iniciativa conjunta orientada a impulsar la investigación, la formación y la transferencia de conocimiento en el ámbito de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes aplicadas al bienestar.

Por un lado, la Cátedra centra su actividad en el desarrollo de soluciones y proyectos que permitan aplicar estas tecnologías a retos concretos de la sociedad, con especial atención a ámbitos como la educación, la salud, los servicios sociales y la economía. Promoverá actividades de investigación aplicada, formación y divulgación, así como alianzas con instituciones, empresas y otros agentes del ecosistema de innovación.

Por su parte, la Fundación AI Granada Research & Innovation trabaja para impulsar un ecosistema en torno a la inteligencia artificial que favorezca la generación y atracción de talento, la innovación y la competitividad empresarial. Su actividad busca conectar el conocimiento y las capacidades tecnológicas con empresas, instituciones y profesionales, facilitando el desarrollo de proyectos y soluciones basadas en IA.

"La presencia conjunta de ambas entidades en Ceuta permitirá generar nuevas conexiones entre el ámbito universitario, el tejido empresarial y las administraciones públicas, favoreciendo la puesta en marcha de proyectos de investigación e innovación y acercando las oportunidades que ofrecen la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes a la ciudadanía y al tejido productivo", han destacado desde la UGR.