Urtasun asegura que el Gobierno volverá a llevar al Congreso la prórroga de los alquileres tras su rechazo

El ministro Ernest Urtasun, este jueves en Melilla en la reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura - GOBIERNO

MELILLA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ignacio Urtasun, ha afirmado que el Gobierno y su formación política volverán a impulsar el Real Decreto-ley que contemplaba la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler y el límite del 2% en la actualización de las rentas, tras su reciente rechazo en el Congreso.

Durante su intervención en Melilla, donde presidió la reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura, Urtasun ha subrayado que la prioridad es permitir que las personas que no pudieron acogerse a la medida tengan una nueva oportunidad en un "periodo próximo".

A pregunta de los periodistas, el ministro ha querido lanzar "un mensaje de tranquilidad a quienes ya solicitaron la prórroga durante el tiempo en que el decreto estuvo en vigor". Según ha explicado, "esas peticiones mantienen plena validez jurídica y deben ser atendidas, ya que la caída de la norma no invalida los efectos producidos durante su vigencia".

Urtasun ha destacado que la medida estuvo activa durante más de un mes, tiempo en el que "miles y miles de familias" pudieron beneficiarse. En concreto, ha señalado durante la vigencia del decreto "más de tres millones de personas" estarán cubiertas por esta prórroga entre 2026 y 2027.

Asimismo, ha criticado a Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya por su oposición a la medida, asegurando que el Ejecutivo no renunciará a sacarla adelante: "Si alguien se cree que vamos a bajar los brazos porque las tres derechas golpearon a los ciudadanos de este país tumbando la prórroga, pues no lo van a conseguir" ha dicho Urtasun.

"No nos resignamos", ha afirmado ministro de Cultura y portavoz de Sumar, insistiendo en que continuarán las negociaciones tanto con el Partido Socialista Obrero Español como con el resto de grupos parlamentarios.

El portavoz de Sumar ha admitido que "la vivienda es el principal problema social en España" y apeló a la responsabilidad del Gobierno "para seguir impulsando políticas que den respuesta a esta situación". Además, ha asegurado que, según una encuesta reciente, "la prórroga de los alquileres cuenta con un amplio respaldo social, incluido entre votantes del Partido Popular".