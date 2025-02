La XII Marcha por la Dignidad recuerda en Ceuta a los 14 migrantes muertos al intentar buscar “una vida mejor”

CEUTA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 personas han recorrido este sábado seis kilómetros a pie, con pancartas en las manos y gritando proclamas antirracistas, desde la Delegación del Gobierno en Ceuta hasta la playa del Tarajal. Una nueva 'Marcha por la Dignidad', la número 12, que ha vuelto a recordar los nombres de las 14 personas que murieron el 6 de febrero de 2014 al tratar de cruzar hasta la ciudad autónoma, donde las autoridades impidieron su paso con el uso de balas de goma y gas lacrimógeno.

"Tarajal, no os olvidamos", "ninguna persona es ilegal", "las vidas negras sí importan", han sido algunas de las frases exclamadas por la multitud, formada por "casi 400" personas, según los miembros de la Asociación Elín, una de las entidades a cargo de la organización del acto. Hasta la ciudad autónoma se han trasladado activistas de varios puntos de la península, como Sevilla, Cádiz, Bilbao o Madrid.

La marcha ha partido a las 15,30 horas desde la plaza de los Reyes, donde se ubica la sede de la Delegación del Gobierno en Ceuta, "desde donde dieron las órdenes de que no pasara nadie", según ha explicado minutos antes del inicio del recorrido la abogada experta en migraciones Loueila Sid Ahmed Ndiaye.

"Necesitamos decir que no queremos que muera más gente a las puertas de África. No puede ser que las fronteras estén abiertas para que pasen los recursos pero sigan cerradas para las personas que quieren moverse", ha afirmado Ndiaye, que ha estado a cargo de una de las ponencias ofrecidas esta mañana, como parte de la programación de cara a la conmemoración del 6F.

La jornada se prolongó entre las 11,45 y las 14,00 horas y consistió en una mesa redonda celebrada en el IES Abyla, bajo la moderación de la abogada Patricia Fernández, con las intervenciones de los activistas antirracistas Marra Junior y Sani Ladán, además de Ndiaye.

Los tres han sido algunos de los que han sostenido durante toda la 'Marcha por la Dignidad' la extensa pancarta que ha marcado el paso hasta la playa donde murieron los 14 compañeros recordados en 2014. "Ante fronteras que matan, un pacto por el derecho a migrar. ¡Vías legales y seguras!", rezaba el cartel.

Tras ellos, varios activistas, con megáfonos en sus manos, han alzado la voz con soflamas durante las tres horas que ha durado el recorrido. "Ninguna persona es ilegal", han gritado con frecuencia. También se han referido a actuales dirigentes políticos, como al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. "Marlaska dimisión, por racista y por matón", o "Marlaska, canalla, salta tú la valla".

Cuando no exclamaban frases con rimas, cantaban, saltaban y reían. "Oh là là, oh lé lé, solidarité avec les sans-papiers" (Solidaridad con los indocumentados), ha sido el cántico más repetido. Entre los impulsores de las protestas ha estado el miembro de la Red de Acción Panafricanista Mba Bee Nchama, que se ha trasladado hasta Ceuta desde Tenerife para vivir su primera 'Marcha por la Dignidad'.

"Es crucial no perder la memoria, recordarlo todos los días, todos los años. Aquí hay personas que están muriendo, que están siendo asesinadas todos los días por el Estado al que pertenecemos, donde pagamos impuestos y formamos nuestras vidas", ha expresado a Europa Press mientras caminaba con una bandera panafricanista a la espalda.

Para Nchama, estas manifestaciones deben permanecer en el tiempo, al igual que se iniciaron "hace muchos siglos, mucho antes del Tarajal, vienen de las luchas contra la esclavitud, contra la colonización, contra la deshumanización generalizada de las personas colonizadas".

Las 14 personas migrantes muertas el 6 de febrero de 2014 en Ceuta no fueron las primeras ni tampoco las últimas. Desde el comienzo de 2025, la Guardia Civil ha recuperado siete cadáveres flotando en aguas de la ciudad autónoma. En su mayoría, jóvenes de origen magrebí que trataban de cruzar a nado desde Marruecos. "No podemos normalizar estas muertes. No sé qué tipo de Estado somos si estamos matando así a gente en nuestras fronteras", ha comentado Nchama.

Esta 'Marcha por la Dignidad' fue también la primera para Fabio Fussi, madrileño de origen italiano, quien pertenece a la Red Solidaria de Acogida instalada en la capital española. "Algo no funciona bien si un país civilizado como España tiene que disparar a la gente para evitar que entren", ha opinado, lamentando más tarde que la "represión" también la ejerzan desde el Gobierno de su país natal, liderado por la derechista Giorgia Meloni.

"En Italia, como en España, han migrado por siglos y siglos y han sido acogidos por otros países. No entiendo por qué ahora no dejan que la gente migre a nuestros países", ha reflexionado, para después volver a sacar el teléfono móvil del bolsillo y continuar inmortalizando a los centenares que marchaban junto al paseo marítimo.

LA LLEGADA AL TARAJAL

Al arribar hasta el perímetro fronterizo del Tarajal, donde numerosos agentes de la Policía Nacional se encontraban a la espera de su llegada, han abandonado el asfalto para pisar la arena de la playa donde "fueron asesinados" los 14 "hermanos" aquel 6 de febrero, entre "disparos de balas de goma y gas lacrimógeno".

Han formado un círculo alrededor de una gran piedra que ha servido como escenario improvisado para los encargados de leer el manifiesto en árabe, francés y castellano. Antes, han procedido a colocar 14 velas bajo la pancarta principal que iba abriendo el camino de la marcha. Cada una de ellas con uno de los nombres de los fallecidos: Yves, Samba, Daouda, Armand, Luc, Roger Chimie, Larios, Youssouf, Ousmane, Keita, Jeannot, Oumarou, Blaise y otro compañero cuyo nombre desconocen.

A continuación, un minuto de silencio, en el que solo el sonido del agua deslizándose en la orilla ha roto el respeto de los allí presentes. En el manifiesto, han denunciado que "a lo largo de los años y a pesar de las denuncias" no se haya hecho "justicia", "depurado responsabilidades" ni "reparado a las víctimas ni a sus familias". "Después de once años, el procedimiento judicial sigue pendiente de amparo ante el Tribunal Constitucional, quien admitió a trámite el recurso de amparo en junio de 2023", han recriminado.

Han lamentado que, pese a los esfuerzos de los defensores de los derechos humanos, "las muertes y las desapariciones en las vallas y en el mar siguen aumentando cada año". Según el último informe de Caminando Fronteras, tan solo en el año 2024, han muerto 10.457 personas tratando de llegar hasta España.

A través del manifiesto, han denunciado el 'Pacto Europeo de Migraciones y Asilo', "incompatible con los derechos humanos", el "constante goteo de muertes y desapariciones que se dan en playas de Ceuta y Melilla, y en el resto de rutas de acceso al Estado", y el "racismo", sobre todo, "aquel que atenta contra las vidas migrantes en las fronteras".

Desde la playa del Tarajal, un año más, han exigido que las instituciones pongan en marcha políticas activas para combatir los discursos de odio, garanticen vías legales y seguras para migrar, "pongan fin a la externalización de las fronteras", deroguen "las legislaciones que atentan contra la dignidad de las personas migrantes" o que "se reconozca el derecho a la libre circulación de todas las personas".

En especial, exigen al Estado español que "asuma su responsabilidad sobre las muertes en las fronteras, como las de la Tragedia del Tarajal y las de la Masacre de Melilla". El día conmemorativo ha finalizado con la actuación musical de un guitarrista y una cantante que también interpretaron una pieza frente a la Delegación del Gobierno en Ceuta, instantes anteriores al comienzo de la marcha.

"A ver si Europa se entera que no hay quien ponga barreras al sueño de la esperanza. Que el alma se aferra a un sueño y el sueño mueve las barcas. Para vivir de rodillas mejor ahogarse en el agua. Mejor ahogarse en las olas, las olas no dejan marca", concluye la letra.