Amaia Romero sigue los pasos de Aitana y confiesa su deseo de probar suerte como actriz

MADRID, 7 Mar. (CHANCE) -

Sin prisa pero sin pausa, Amaia Romero se consolida como una de las voces más importantes de nuestro país cuatro años después de ganar 'Operación Triunfo' cuenta los días para publicar su nuevo disco, 'Cuando no sé quién soy', del que ya hemos podido escuchar su primer sencillo, 'Yamaguchi'.

Lejos de cerrarse puertas, la artista se plantea lanzarse al mundo de la interpretación como ha hecho su amiga y compañera Aitana Romero, y así nos lo ha contado en la entrega de los Premios Gaudí en Barcelona, donde se convirtió en una de las grandes protagonistas por su sencillez, su sinceridad y su gran sonrisa.

A punto de lanzar su nuevo single, 'Muchas gracias', Amaia asegura que tiene "muchas ganas de empezar la gira". "Ahora estamos empezando a preparar le directo, con los músicos, organizando. El primer concierto es el ocho de mayo en Donosti y va a estar muy guay", señala.

En una etapa dulce de su vida, la cantante confiesa que ha pasado por un proceso de descubrirse a sí misma durante la realización de su último disco: "Hay temporadas que a lo mejor uno está muy perdido en la vida, pero a veces es bueno que pase eso. Al final, cuando no sabes quién eres, igual es una oportunidad para hacer cosas, pueden salir cosas muy bonitas en el momento de no saber quién eres o estar un poco perdido. Es el hecho de disfrutar de ese camino de encontrarse o de esa perdición".

"Ahora me noto más segura de mi misma, no le doy tantas vueltas a la cabeza. Simplemente soy tal cual y como más yo misma y ya está" reconoce muy sincera.

Coincidiendo con los 4 años que acaban de cumplirse de su flamante victoria en 'Operación Triunfo', Amaia asegura que no se puede creer lo rápido que ha pasado el tiempo: "A veces me da miedo". "Tengo muy buenos recuerdos de la Academia. Es una experiencia que me cambió la vida y que siempre lo voy a recordar con muchísimo cariño. Para mi vida, OT fue un antes y un después, claramente", afirma.

En un momento dulce de su vida, ¿se plantea seguir los pasos de Aitana Ocaña y dar el salto al mundo de la interpretación? Amaia y lo tiene claro y confiesa que "no me cierro las puertas a nada". "Es algo que también me llama bastante la atención y creo que me gustaría probarlo. Nunca se sabe", admite.

Abierta a diferentes retos, la artista tampoco descarta participar en un talent como 'Tu cara me suena' como su compañero Agoney, pero revela que "ahora mismo creo que no". "No me vería en algo así pero nunca se sabe. Depende de lo que esté haciendo y la forma que vaya a tener que hacerlo. No me cierro a nada", apunta.

Además, Amaia nos ha contado cuáles son los retos - además de su nuevo disco - que se ha propuesto cumplir este año. ¡Dale al play y no te pierdas su respuesta!

Cargando el vídeo....