Bad Bunny hace historia en la Super Bowl. Con Lady Gaga y Ricky Martín, vestido de Zara, ¡e íntegramente en español!

MADRID, 9 Feb.

Histórica. No hay otra palabra mejor para definir la actuación de Bad Bunny este domingo en el descanso de la Super Bowl, uno de los acontecimientos deportivos más seguidos de EEUU, en el que por cierto los Seahawks vencieron por 29-13 a los New England Patriots.

A pesar de no ser el primer artista latino en protagonizar el 'half time' de la final de la Liga de Fútbol Americano (NFL) -inolvidable el dúo que se marcaron Jennifer López y Shakira en 2020- Benito reivindicó como nunca sus raíces y, en un show repleto de guiños a los países de Hispanoamérica (que recitó uno a uno mientras a su alrededor los bailarines portaban las banderas), impactó al mundo al cantar íntegramente en español, lanzando un poderoso mensaje dirigido directamente a Donald Trump: "Only Thing More Powerful Than Hate is Love", "lo único más poderoso que el odio es el amor".

Días después de ganar el Grammy a Mejor Álbum por 'Debí Tirar Más Fotos', Bad Bunny convirtió el Levi's Stadium de Santa Clara, California, en una fiesta latina a la que se sumaron Lady Gaga y Ricky Martin, y en la que además de celebrar una boda en directo, y convertir el césped del estadio en una frondosa 'selva' inspirada en la cultura puertorriqueña, acabó manteado después de interpretar algunos de sus grandes éxitos en español: 'NUEVAYoL', 'Tití me preguntó', 'Voy a Llevarte Pa' PR', o 'Yo perreo sola', además de incluir fragmentos de otros temas de reggeaton latinos como 'Dale don dale' de Don Omar, o 'Gasolina' de Daddy Yankee.

En uno de sus mejores momentos y consolidado como una de las grandes estrellas de la música actual a nivel global, el artista hizo su entrada triunfal en el 'Half-time Show' jaleado por celebrities como Jessica Alba, Karol G, o Pedro Pascal, y desató la locura de las miles de personas presentes en la final de la NFL con la aparición estelar de Lady Gaga, impresionante con un diseño azul cielo drapeado, su rubia melena ondulada estilo 'Old Hollywood', y los labios pintados de un intenso rojo. Tras interpretar en solitario 'Die with a Smile' con se arrancaba a cantar y bailar con Bad Bunny el tema 'Baile inolvidable'.

También saltó al escenario Ricky Martin con la canción 'Lo que le pasó a Hawaii' presumiendo de su gran amistad con el ex de Kendall Jenner, que por cierto no se perdió el histórico show de Benito. "Me tienen que dar varias horas para dejarme entender el tsunami de emociones que estoy sintiendo. Gracias @sanbenito, gracias @ladygaga", ha compartido el puertorriqueño en sus redes sociales.

Una cita inolvidable en la que Bad Bunny, que no dejó ni un detalle a la improvisación, apostó por la moda 'Made in Spain' luciendo un total look blanco de Zara, compuesto por pantalón ancho con cuerda a la cintura, camisa con corbata incoporada, y jersey tipo sudadera con el número 64 en grande en la parte frontal, un guiño al año de nacimiento de su madre.