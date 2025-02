Ágatha Ruiz de la Prada manda un mensaje a Díaz-Patón al enterarse de que va a escribir sus memorias

MADRID, 24 Feb. (CHANCE) -

Una semana después de que Ágatha Ruiz de la Prada confirmase su ruptura con José Manuel Díaz Patón en '¡De Viernes!', el abogado ha seguido los pasos de la que ha sido su novia en los últimos tres años y se ha sentado en el plató del programa de Mediaset para revelar cómo se encuentra después de que la diseñadora decidiese terminar su relación a raíz de la polémica creada por su desafortunado comentario sobre la raza gitana.

Y, emocionado, ha confesado que aunque no se ha sentido apoyado por Ágatha ante las críticas que ha recibido en el último mes, entre otras de Carmen Lomana o Lolita Flores -que no dudó en hacer un juego de palabras con su apellido y llamarle 'patán'- ha reconocido que sigue muy enamorado de la ex de Pedro J. Ramírez y no pierde la esperanza de que en un futuro le pueda dar una segunda oportunidad: "El sentimiento se sigue teniendo, no se borra ni con goma de borrar" ha asegurado.

Mientras tanto, y confirmando que su irrupción en el mundo de la fama es definitiva, Díaz-Patón ha revelado ante los micrófonos de Europa Press que va a escribir sus memorias. "Me lo he planteado y las escribiré, son mucho más interesantes que esto que nos está pasando aquí en la televisión" ha explicado, dejando en el aire si la diseñadora saldrá bien parada de su autobiografía.

Un nuevo proyecto al que Ágatha ha reaccionado en el desfile de Toni Fernández que ha puesto el broche de oro a la Semana de la Moda de Madrid en el Teatro Barceló, en el que ha ejercido de presentadora. "Ay qué bien, pues me la leeré. Ya sabes que te quiero y no puedo decir nada, pero me encanta. Me encanta leer, y me encanta leer libros de amigos míos" ha exclamado, dejando claro que lejos de importarle, le parece muy bien que Díaz-Patón vaya a escribir sus memorias.

Además, y confesando que está "agotada porque menudo mes y medio llevo", la diseñadora ha desvelado que lo último en lo que piensa ahora es en volver a enamorarse y recuperar la ilusión tras su ruptura con el abogado: "En este momento tengo que tomarme unas pequeñas vacaciones" ha asegurado entre risas. Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!