Antonio Resines recibe la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes de las manos de la Reina Letizia

MADRID, 2 Mar. (CHANCE) -

Han sido meses muy duros para Antonio Resines tras contagiarse de la Covid y estar ingresado en la UCI durante semanas, pero lo cierto es que el actor ya se encuentra en casa recuperándose con esa sonrisa que siempre nos ha enamorado a sus fans. Hoy, ha sido un día muy especial para él puesto que ha recibido la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, entregada por la Reina Letizia en Pamplona.

Hemos hablado con el actor y nos confesaba que ha sido un acto muy ameno, pero sobre todo muy emotivo: "Ha sido una hora de reloj, se ha hablado de todo el mundo, ha sido magnífico, todos los premiados absolutamente merecido. Muy bonito los títulos póstumos, de Álvaro de Pau y de Sarda y los discursos, ha estado bien todo".

Antonio nos confesaba cómo se encontraba en estos momentos de rehabilitación tras la Covid: "Estoy encantado. Me encuentro baldado, pero puedo andar, cosa que hace tres semanas no podía. Puedo andar incluso sin la muleta, cuando he visto las escaleras de la tarima casi me da un infarto. Me queda un tiempo de hacer ejercicio y recuperar la movilidad, la recuperaré, me quedan un par de meses".

El intérprete se muestra muy orgulloso y agradecido con este reconocimiento: "Estoy muy contento porque he hecho un esfuerzo y ha merecido la pena. No creo que haga nada, alguna aparición muy puntual pero de trabajo no creo que haga nada hasta después del verano, físicamente no aguanto".

"Este premio me hizo mucha ilusión porque es importante, entras en un categoría que hay gente tan distinta de todos los ámbitos culturales es importante y los actores a veces estamos un poco apartados. Es un premio serio y me hizo mucha ilusión. Que te den este premio cuando estás un poco flojo, emociona más" concluía Resines.

