Carolina Adriana Herrera regresa a Madrid tras el fallecimiento de su padre, Reinaldo Herrera

MADRID, 4 Abr. (CHANCE) -

El pasado 18 de marzo fallecía a los 91 años, en su residencia de Manhattan, Reinaldo Herrera, marido de Carolina Herrera y con el que la diseñadora formó uno de los tándems más sólidos y exitosos del mundo de la moda durante más de medio siglo.

Una durísima pérdida que la venezolana y las dos hijas del matrimonio, Carolina Adriana y Patricia, han optado por llevar en la más absoluta intimidad, evitando un adiós multitudinario al que no solo fue pareja de la 'reina de la elegancia' por excelencia, sino uno de los responsables de su despegue internacional y de que Carolina se convirtiese en una de las diseñadoras más admiradas e importantes del planeta.

A pesar de que siempre prefirió mantenerse en un discreto segundo plano, Reinaldo pertenecía a una familia aristocrática de Venezuela -era hijo del marqués de La Torre Casa- y fue uno de los hombres más influyentes del mundo de la moda a nivel internacional, editor de 'Vanity Fair' y responsable de la icónica lista de las mujeres mejor vestidas del año de la prestigiosa publicación.

Tras dar el último adiós a su padre, al que estaba muy unida, Carolina Adriana ha regresado a Madrid -donde tiene establecida su residencia- para retomar sus compromisos profesionales. A pesar de que no están siendo momentos fáciles para su familia, la directora creativa de 'The House of Herrera Fragrances', la división de Puig dedicada a la creación de los perfumes de la firma, ha sacado fuerzas de flaqueza para agradecer el pésame de la prensa con una tímida sonrisa.

"Muchas gracias" ha expresado a su llegada al aeropuerto de Madrid, haciendo gala de su discreción y evitando sin embargo recordar a su padre o revelar cómo se encuentra su madre tras perder a su gran amor. Con gafas de sol para ocultar su tristeza, la venezolana ha lucido un total look black en señal de luto por la muerte de su progenitor. El momento, en el siguiente vídeo.