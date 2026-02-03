Cayetano Martínez de Irujo, su sorprendente apoyo a Iñaki Urdangarín: "He sentido empatía y compasión"

Cayetano Martínez De Irujo - EUROPA PRESS

MADRID, 3 Feb. (CHANCE) -

Cayetano Martínez de Irujo ha vivido este domingo un día inolvidable al ser nombrado embajador de SIMOF 2026 por su apoyo incondicional a la moda flamenca. Acompañado por su mujer Bárbara Mirjan, y completamente recuperado de los problemas de salud que le han tenido apartado del foco mediático desde que contrajo matrimonio el pasado 4 de octubre -y por los que se vio obligado a cancelar su luna de miel, para la que ahora buscan una fecha-, el duque de Arjona ha recibido este reconocimiento en un acto en el que también han sido distinguidos Antonio Carmona, Olivia de Borbón, y Anna Ferrer Padilla.

"En la medida de mis posibilidades, pues continúo el legado humano que ha dejado Cayetana de Alba, como ya he dicho y por eso estoy aquí" ha expresado emocionado, antes de pronunciarse sobre las memorias de Iñaki Urdangarín: "Bueno, la verdad es que solo he leído titulares. No me considero nadie para poder juzgar las palabras y la vida de los demás, como se hace en este país tan osadamente, porque considero que... Las personas, las parejas y las familias son los temas más delicados de tratar, y en este país se trata con mucho libertinaje, con poca información y con mucha osadía. A Iñaki Urdangarín yo le conocí en dos ocasiones. Somos deportistas los dos. Lo poco que he leído de titulares, pues he sentido empatía y he sentido cierta compasión por los momentos tan duros que ha vivido, y lo demás, pues, no soy yo quién lo va a juzgar" ha sentenciado apoyando al exmarido de la infanta Cristina.

Y aunque fiel a su discreción no ha querido revelar cómo va su vida de casado, su complicidad y cercanía con Bárbara, de la que no se separó en ningún momento y con la que se mostró de lo más pendiente y cariñoso durante todo el evento, deslizan que la pareja está atravesando el momento más dulce de sus vidas cuatro meses después de su romántica boda.