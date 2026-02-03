Cayetano Martínez de Irujo, su sorprendente apoyo a Iñaki Urdangarín: "He sentido empatía y compasión"

Cayetano Martínez De Irujo
Cayetano Martínez De Irujo - EUROPA PRESS
GALERÍA
Europa Press Chance
Actualizado: martes, 3 febrero 2026 12:48
Seguir en

   MADRID, 3 Feb. (CHANCE) -

   Cayetano Martínez de Irujo ha vivido este domingo un día inolvidable al ser nombrado embajador de SIMOF 2026 por su apoyo incondicional a la moda flamenca. Acompañado por su mujer Bárbara Mirjan, y completamente recuperado de los problemas de salud que le han tenido apartado del foco mediático desde que contrajo matrimonio el pasado 4 de octubre -y por los que se vio obligado a cancelar su luna de miel, para la que ahora buscan una fecha-, el duque de Arjona ha recibido este reconocimiento en un acto en el que también han sido distinguidos Antonio Carmona, Olivia de Borbón, y Anna Ferrer Padilla.

"En la medida de mis posibilidades, pues continúo el legado humano que ha dejado Cayetana de Alba, como ya he dicho y por eso estoy aquí" ha expresado emocionado, antes de pronunciarse sobre las memorias de Iñaki Urdangarín: "Bueno, la verdad es que solo he leído titulares. No me considero nadie para poder juzgar las palabras y la vida de los demás, como se hace en este país tan osadamente, porque considero que... Las personas, las parejas y las familias son los temas más delicados de tratar, y en este país se trata con mucho libertinaje, con poca información y con mucha osadía. A Iñaki Urdangarín yo le conocí en dos ocasiones. Somos deportistas los dos. Lo poco que he leído de titulares, pues he sentido empatía y he sentido cierta compasión por los momentos tan duros que ha vivido, y lo demás, pues, no soy yo quién lo va a juzgar" ha sentenciado apoyando al exmarido de la infanta Cristina.

Y aunque fiel a su discreción no ha querido revelar cómo va su vida de casado, su complicidad y cercanía con Bárbara, de la que no se separó en ningún momento y con la que se mostró de lo más pendiente y cariñoso durante todo el evento, deslizan que la pareja está atravesando el momento más dulce de sus vidas cuatro meses después de su romántica boda.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado