Christian Gálvez lleva 14 tatuajes dedicados a Patricia Pardo: "Es la mujer de mi vida"

MADRID, 12 Mar. (CHANCE) -

Demostrando que están igual de enamorados que el primer día, Cristian Gálvez y Patricia Pardo se han dejado ver en el preestreno de 'La favorita 1922', la nueva serie de Telecinco, derrochando complicidad y desvelando algunos datos de su relación que hasta ahora no se conocían.

Su historia de amor ha traspasado la pantalla, las letras y hasta la tinta... así al menos lo ha asegurado el presentador de televisión, confesando que "tengo 14 tatuajes dedicados a mi mujer y 3 tatuajes dedicados a mi hijo: el origen de su nombre, su primera huella y su primer latido de corazón".

En cuanto a los que tiene sobre la comunicadora, Christian no puede quedarse con uno solo porque "me gustan todos", pero ha destacado que "tengo el primer poema que me escribió y me dedicó, lo tengo tatuado en la piel". Tras esta confesión aparecía en escena Patricia que también confirmaba tener tatuajes sobre él aunque "los míos son secretos".

Dentro de poco se celebrará el Día del Padre y el presentador tiene claro que lo va a festejar "juntos" aunque Patricia añadía: "El no lo sabe cómo lo vamos a celebrar". Está claro que el hijo que tienen en común ha encajado a la perfección con las dos hijas de la presentadora, así nos lo ha confirmado ella misma: "La mayor es como la madre de todos, la pequeña es un cascabel, es la más empática con diferencia y el pequeño es un terremoto, se adoran todos".

Ambos han reflexionado sobre su historia de amor, que comenzó a principios del 2022 y la periodista aseguraba que fue como "una estas cosas que no te esperas de la vida, que son totalmente sorprendentes, inesperadas, que te revolucionan y que solo puedes dar gracias" y que está "absolutamente feliz".

Por su parte, Christian también desvelaba estar "feliz" porque "ella apostó por mí" y la considera "la mujer de mi vida". Muy felices con la familia que han formado, ninguno de los dos descarta ampliarla: "Si tiene que venir, vendrá".