Diego Matamoros, implacable con su primo Carlo Costanzia, con el que no tiene relación: "Un cuadro"

MADRID, 9 Jul. (CHANCE) -

Alejado del foco mediático desde que puso punto y final a su relación con Marta Riumbau poco antes de que la influencer anunciase su embarazo, Diego Matamoros ha reaparecido en la première de la nueva película de Superman y, para nuestra sorpresa, ha revelado que al contrario que su hermana Laura Matamoros, él no tiene ningún tipo de relación con su primo Carlo Costanzia. ¡Y ni siquiera sabía si el hijo que tiene con Alejandra Rubio es un niño o una niña!

"No sé si tienen una lista negra porque no tengo relación. Entonces, al no tener relación con mi primo es un poco extraño que aparezca a ver a su hija... ¿Hija? ¿Hijo?" ha expresado sincero, dejando claro hasta qué punto está distanciado del hijo de su tía Mar Flores.

Los motivos de su nulo contacto, como reconoce, "pues yo qué sé, el tiempo, nos hemos separado... vidas diferentes, hemos cogido caminos diferentes y al final, pues yo qué sé, dejas de tener relación. No sé si tenéis vosotros relación con todos vuestros primos, pues hay algunos que sí, otros que no, pues yo en mi caso no, con todos no.

Con Mar es diferente, ya que como nos cuenta, "hay que coincidir algunas veces. Nos mandamos mensajes de Navidad, felicitándonos el cumpleaños, cuando coincidimos, pues estamos hablando un rato, pero lo normal, ¿sabes?".

Y aunque no tiene relación con Carlo, sí ha visto su vídeo con Alejandra felicitando a gritos a su hermano Pietro Costanzia por su cumpleaños desde la puerta de la cárcel de Turín donde cumple condena por intento de homicidio. Implacable, Diego afirma que le parece "un cuadro": "Te podría decir de Picasso, pero no sé, es que tampoco quiero entrar mucho a desuello ni nada. Es mi primo, es Alejandra, son las cosas que deciden, sus errores, sus aciertos y espero que les vaya bien. Yo evidentemente no lo haría, sobre todo con el tema tan complicado que hay detrás. Tampoco quiero meterme porque no es mi tema. Pero bueno, creo que... ¿no fue ella la que pidió perdón? Pues entonces..." sentencia.

Soltero y sin compromiso, el hijo de Kiko Matamoros asegura que se lleva "bien" con Marta Riumbau, aunque la reconciliación está totalmente descartada. "Creo que las cosas acaban por lo que acaban. Y creo que ella tiene su felicidad, que es su hija, y su etapa en su vida. Y yo tengo otras etapas, que son viajar, y disfrutar, y trabajar, y tener a mis perros al lado. Y tenemos una visión de la vida diferente. Pero eso no quita que no puedas tener una buena relación con la persona que has querido" confiesa.