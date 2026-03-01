Dulceida, nerviosa ante el salto de Alba Paul a ‘Supervivientes’: “Tiene que ganar, pero lo vamos a pasar fatal"

MADRID, 1 Mar. (CHANCE) -

Dulceida vive días de nervios, orgullo y despedidas bonitas ante el inminente salto televisivo de su mujer, Alba Paul, a 'Supervivientes 2026', una aventura que casi coincide con una noche de Goyas muy especial para la influencer catalana, que presume de "jugar en casa" en esta edición en Barcelona. En la alfombra roja, Aida Domènech confiesa que le hace "muchísima ilusión" que la gran fiesta del cine español se celebre en su ciudad: "Pues espero divertirme mucho, además me hace mucha ilusión que sea en mi casa, el evento del año, ¿no? En mi casa, la noche del cine español, me reencuentro con muchos amigos y espero, es que encima el listón está, creo que cada año digo lo mismo, pero es que es verdad, está muy alto y espero, yo siempre digo que hay muchas nominadas que tienen como muchas nominaciones, ¿no? Pues que haya un poco para todas".

Preguntada por su vínculo con la interpretación, Dulceida recuerda que el cine forma parte de su formación y no cierra la puerta a futuros proyectos delante de las cámaras: "Yo ya sabéis que he hecho mis cosas y ahí estoy abierta, al final es lo que he estudiado y lo que más me gusta y abierta estoy", asegura, dejando claro que no descarta dar el salto si llega el proyecto adecuado. Mientras disfruta de una noche de glamour, admite que su cabeza está también puesta en Honduras, donde muy pronto arrancará la experiencia extrema de su mujer.

Sobre la marcha de Alba a 'Supervivientes', Dulceida reconoce que está "atacada de los nervios", aunque intenta mostrarse fuerte para no contagiarle inseguridades: "Qué nervios, estoy atacada de los nervios, pero a la vez me hago como un poco que no pasa nada por ella, porque ella está muy sensible, sobre todo al final por Aria, por separarse de ella, no sabemos cuánto tiempo va a ser". La creadora de contenido confía plenamente en las capacidades de su mujer para destacar en el reality más duro de la televisión: "Yo estoy segura de que lo va a hacer súper bien, pero al final es un programa, decide el público. Está muy, muy, muy nerviosa, pero ha querido siempre y por motivos, nunca, por trabajo, por motivos personales, nunca ha podido y este año, cuando me lo dijo, yo... Pero me alegro mucho por ella, estoy muy contenta y estaré a tope con ella".

Dulceida define a su mujer como una gran candidata al triunfo y enumera sus virtudes para el concurso: "Tiene que ser la ganadora, a Alba son sus mejores ganas para allá, ya lo veréis, pero yo creo que tiene que ganar porque no se rinde, porque es una curranta, va a hacer de todo, le encanta pescar, a ver qué tal se le da. También le digo, porque le encanta pescar desde pequeña, pero luego tiene mucho carácter, es sincera, odia las injusticias y es muy buena persona". Entre risas, también advierte de que ese carácter puede dar juego cuando falte comida en la isla: "Claro, no, Alba tiene mucho carácter, yo le he dicho: 'por favor, cuidado', porque tiene mucho carácter. Lo bueno es que pide perdón y se le pasa rápido. A lo mejor se enfada porque uno se pone más arroz. Puede pasar, claro. Pero luego al final todos tenemos nuestro carácter y ella lo va a mostrar ahí. Y estoy súper orgullosa de ella ya sin que haya empezado".

Aunque todo apunta a que Dulceida será el gran apoyo de Alba desde España, la influencer aclara que no estará de forma fija en el plató: "No, por casa. Claro, desde casa con la peque, con la peque durmiendo. Yo luego le pondré algunos vídeos. Pero no, no puedo decir quién serán sus defensores, pero está en las mejores manos". Con la pequeña Aria como prioridad, explica cómo se están preparando para que la niña lleve lo mejor posible la ausencia de su madre: "Muy bien, está muy, muy habladora, ella canta canciones, es nuestra alegría y a ver qué tal ella con la ausencia. Yo le voy a ir poniendo vídeos suyos, Alba ha dejado cositas grabadas y tal, para que lo lleve lo mejor que pueda".

En cuanto a los planes de ampliar la familia, no esconde que el deseo sigue muy presente, aunque la participación de Alba en 'Supervivientes' obliga a aplazarlo unos meses: "Ahora no, porque se va, pero a la vuelta. Espero que sí, sí, sí, sí, es que lo vea ella, que lo vea ella. Bebé, cuando vuelvas". Con esa promesa en el aire y un futuro segundo bebé como horizonte, la influencer se queda en tierra firme viviendo entre la ilusión por la aventura que empieza su mujer y la nostalgia anticipada por la separación.