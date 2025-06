Eduardo Navarrete, sin filtros sobre María José Campanario tras coincidir con ella en 'El Desafío'

MADRID, 16 Jun. (CHANCE) -

El diseñador Eduardo Navarrete ha ejercido de anfitrión, por cuarto año consecutivo, en el desfile 'Torrevieja Weekend 4 by Eduardo Navarrete' este fin de semana en la localidad alicantina de Torrevieja. Como no podía ser de otra manera, ha reunido a un buen número de rostros conocidos, como Bárbara Rey, Sofía Cristo, La Terremoto de Alcorcón o el extorero Óscar Higares en esta fiesta tan divertida en la que aprovechamos la ocasión para preguntarle por Terelu Campos -de la que es muy amigo desde que coincidieron en 'Masterchef Celebrity'- y por María José Campanario, con la que acaba de grabar la próxima edición de 'El Desafío'.

"Terelu ya desfiló conmigo un año. Pero hace mucho que no hablo con ella. Imagino que estará liada con 'Supervivientes', que ha estado yendo, viniendo para allá, para acá. Tengo muchísimas ganas de verla. La veo morenísima, la veo guapísima. Yo también he estado liado haciendo 'El Desafío' y ahora en cuanto pueda la llamaré para tomarme algo con ella" ha comentado, dejando claro que siguen tan unidos como siempre a pesar de que en los últimos tiempos no han tenido tanto contacto.

"No he podido ir a verla todavía al teatro y me gustaría mucho verla. Es Terelu Campostian. Terelu es divina" ha añadido entre risas.

Hablando de su paso por el talent de retos de Atresmedia -protagonizará la próxima edición junto a María José Campanario, Daniel Illescas, Jessica Goicoechea o Guillermo Bárcenas- el diseñador se ha pronunciado sin filtros sobre su experiencia con la mujer de Jesulín de Ubrique que, adelanta, dará mucho que hablar: "María José ha sido un descubrimiento totalmente. Porque nos lo hemos pasado fenomenal. Una tía estupenda. Nos hemos reído muchísimo. Hicimos piña desde el primer día hasta el último día".

"Tenemos todos esa cosa como que ella tal... Pero es muy maja. Te digo de verdad que yo me he llevado con ella de maravilla. Y bueno, pero yo y el resto de mis compañeros. Hemos hecho todos muy buen equipo y yo sobre todo con ella más" ha asegurado. "Es una tía encantadora, educadísima y una madraza" ha zanjado. ¡Dale al play y no te lo pierdas!