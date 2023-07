Eugenia Martínez de Irujo se entera por la prensa de la cogida de Cayetano Rivera y se queda en shock

MADRID, 27 Jul. (CHANCE) -

Cayetano Rivera sufría este martes una gran cogida en la plaza de toros de Santander. Un terrible suceso que ocurría cuando veía que a su compañero de cartel, Roca Rey, también el embestía el toro y, por salvarle la vida, se tiró a él recibiendo varios golpes.

Este miércoles, podíamos hablar con Eugenia Martínez De Irujo, que acudía al concierto de Israel Fernández, y le preguntábamos por la terrible cogida que había sufrido el torero y lo cierto es que se quedaba en shock cuando se lo contábamos: "Yo me llevo muy bien con Cayetano. No la sabía, no tenía ni idea".

En cuanto a qué le está pareciendo la luna de miel de Tamara e Íñigo Onieva, Eugenia, de lo más original, respondía: "Nada, me alegro un montón. Un poco anticuados, ahora es Rosalía y Rauw" y entonces opinaba sobre esta ruptura: "Me da mucha pena, la verdad, no tengo ni idea de lo que ha pasado, lo que he oído y me he enterado".

Asegurando que "sí" está feliz por la vuelta del Rey Juan Carlos a España, Eugenia también nos hablaba de cómo se presenta el verano: "Nos iremos un poquito, todavía no pero bueno ya en agosto. Yo era más de playa, pero cada vez me gusta más la montaña, el campo me encanta. Madrid siempre estamos todo julio aquí".

Sobre el trabajo de los paparazzis, la mujer de Narcís Rebollo nos reconocía que "a mí no me captan tanto, ya esa época mía gracias a Dios pasó" por lo que "ahora vivo súper tranquila y súper feliz".

Cargando el vídeo....