Fabiola Martínez confiesa su gran deseo para 2026: "Quiero enamorarme, alguien que me haga feliz"

El próximo mes de enero se cumplirán 5 años de la separación de Bertín Osborne y Fabiola Martínez tras 20 años de relación y dos hijos, Kike (18) y Carlos (16), en común. Y mientras el presentador está en el punto de mira después de haber alcanzado un acuerdo con Gabriela Guillén por la manutención de su hijo David coincidiendo con la entrevista de la paraguaya en '¡De Viernes!' anunciando demanda contra el artista si no firmaban ya el convenio regulador, su exmujer ha confesado que quiere enamorarse.

Tal y como revela en una entrevista concedida a la revista 'Semana', Fabiola quiere encontrar de nuevo el amor y ese es su gran deseo para 2026 después de varios años volcada completamente en los cuidados de su hijo Kike, en la Fundación que lleva el nombre del joven, y en diferentes proyectos como su libro 'Cuando el silencio no es una opción. Lo que nunca conté' -en el que confesó que fue víctima de abuso sexual siendo una niña-, o su propia marca de moda, 'Bonbini'.

Un objetivo el de encontrar a un compañero de vida que le devuelva la ilusión en el amor sobre el que también se ha sincerado ante las cámaras de Europa Press. "Yo no planifico mi vida a largo plazo porque la vida me ha demostrado que hay que saber surfear, que a veces te vienen por todos lados y ese plan se va a la porra. Pero mi deseo es dedicarme tiempo a mí, ponerme la primera en la lista porque me falta tiempo" reconoce.

"Tengo que trabajar, tengo que estar y no puedo delegar, pero espero que el año que viene, si está la cosa más estable, pues poderme dedicar más a mí. Y enamorarme y esas cosas que ya me va pidiendo el corazoncito un poquito de..." ha revelado con una sonrisa, asegurando que "aunque no planifico, si llega alguien que me sume, que me dé, que me haga sentir feliz, pues bienvenido. Porque yo lo valgo".