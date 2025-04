Francisco Rivera y Lourdes Montes disfrutan de la Semana Santa en Sevilla tras convertirse en padres de su tercer hijo

MADRID, 18 Abr. (CHANCE) -

Francisco Rivera se ha dejado ver en la Semana Santa de Sevilla junto a Lourdes Montes tras convertirse en padres de su tercer hijo en común. Acompañados por sus dos hijos, Carmen y Curro, la familia ha paseado feliz disfrutando de estas fechas tan señaladas.

Allí, el torero ha desvelado que todo está "bien, gracias a dios" y que "Nicolás está muy bien", así como "la madre muy bien" por lo que "hay que dar gracias siempre de que están todos con salud".

Además, el hijo de Paquirri ha confesado que no va a ir a ver torear a su hermano Cayetano y su primero Canales Rivera: "no, no voy a ir a Zahara" porque "no voy a poder, estamos con el bebé todavía muy pequeñito para dejarlo, y mucho menos para meterle un viaje así... iremos a los toros aquí en Sevilla".

Fue el pasado miércoles cuando Lourdes Montes y Francisco Rivera se convertían en padres de su tercer hijo, un niño al que han llamado Nicolás con el que han cumplido su sueño de formar una familia numerosa junto a Cayetana (25) -fruto del matrimonio del torero y Eugenia Martínez de Irujo-, Carmen (9) y el benjamín de la casa hasta ahora, Curro (6).