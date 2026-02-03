Gabriela Guillén vuelve a la carga contra Bertín Osborne: "Hay que ser más humilde y humano"

MADRID, 3 Feb. (CHANCE) -

Después de que en las últimas semanas no hayamos tenido noticias de Bertín Osborne y Gabriela Guillén tras salir a la luz que habrían alcanzado un acuerdo de manutención por el hijo que tienen en común -David, que el pasado 30 de diciembre cumplió 2 años-, la esteticien se ha dejado ver ante las cámaras de Europa Press y, aunque ha dejado en el aire si el artista está cumpliendo con lo pactado (ya que hasta ahora no se había hecho cargo de ningún gasto relativo al niño), sí le ha lanzado un dardo para que se ocupe (y preocupe) más de su pequeño, que ya dice "papi".

"Estoy muy bien, trabajando y también sacando tiempo para cuidarse una a ver si me consigo un pretendiente, tengo ganas" ha confesado a su salida de su centro de belleza después de ponerse guapa para disfrutar de una cena con amigas, revelando que tiene ganas de enamorarse y que los requisitos que pide al próximo hombre que ocupe su corazón son "que sea atento, muy caballeroso, muy alto y buen físico".

Es decir, como Bertín: "Bueno, él cumple todas mis... él está muy bien. O sea, me diréis que no está bien. Es guapo. Sí, sí, sí" ha explicado entre risas, consciente de que la descripción de su chico perfecto coincide totalmente con la del presentador. Y aunque reconoce que le "sigue atrayendo", ha dejado claro que no le gustaría tener una segunda oportunidad con él porque "las cosas no solamente son esa atracción. No. Es más cosas, pero bueno".

"A ver, es el padre de mi hijo. Voy a hacer siempre todo lo posible para estar bien con él. No tengo ningún motivo para enfadarme ahora mismo" ha apuntado, dejando entrever que sin embargo no está cumpliendo con el acuerdo de manutención. "Es complicado. Tú no le puedes obligar a la gente que hagan lo que uno quiere" ha confesado.

Y tras presumir orgullosa de que su pequeño ya dice "papi", Gabriela ha preferido no ponerle nota como padre después del revuelo que se creó cuando hace meses le puso un "cero". "No me pidas que haga eso que luego me ponéis otra cosa. No, no te voy a decir nada. Mira, lo importante es que esté y que.. Que esté bien. Y ya está, todo lo demás vendrá, o sea, no puedes obligar a nadie, no puedes, yo no voy a obligar a nadie. Me conocéis y creo que cada uno tiene que hacer lo que le nace y ya está, no le voy a calificar, no" ha sentenciado.

Sin relación con las hijas de Bertín, la paraguaya ha dejado la puerta abierta a Alejandra, Eugenia y Claudia por si algún día quieren conocer a su hermanito: "Igual que con el padre. Si es que quieren hacerlo, lo pueden hacer. Si les apetece, pues ahí está, la puerta abierta. La vida es bastante difícil, como para ponerlo más difícil nosotros. Hay que ser más humilde y más humanos, y más cercanos. Y el tiempo es lo único valioso que tenemos en la vida" ha zanjado.