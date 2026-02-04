Gloria Camila, sus primeras palabras tras el encuentro con Manuel Cortés

Archivo - Gloria Camila Ortega acude a la fiesta de celebración del 72 cumpleaños de su padre, José Ortega Cano, en un restaurante, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España) - EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

MADRID, 4 Feb. (CHANCE) -

Tan solo unas horas después de haberse encontrado con Manuel Cortés en su propio domicilio de la capital madrileña, Gloria Camila Ortega salía de casa para disfrutar de una agradable velada en la que bromeaba con los medios sobre el motivo de esta visita que ha disparado de nuevo los rumores de un posible acercamiento entre ambos. Con una gran sonrisa en el rostro, Gloria abandonaba el local en el que había estado cenando junto a su primo Chema y lo hacía bromeando sobrecuál es su relación actual con el hijo de Raquel Bollo.

"Chicos lo siento, es que no voy a decir nada" se limitaba a comentar la joven cuando le preguntaban por el encuentro con Manuel y cómo ha podido sentar eso a Álvaro García tras esa 'segunda' oportunidad que parecían haberse dado. "Chicos ya, por favor, mañana trabajo" añadía Gloria cuando le recordaban que se van a publiar unas imágenes en las que se le ve discutiendo fuertemente con Álvaro en plena calle tras su idílico viaje a Venecia. "Es que no sé ni qué fotos son ni nada, no lo sé. Lo siento chicos" sentenciaba al respecto.

Intentando mostrar su lado más amable, Gloria Camila evitaba hablar de cuál es su situación sentimental en la actualidad jugando al despiste entre la aparente reconciliación con Álvaro y el acercamiento con Manuel al que había visto horas antes en su domicilio.