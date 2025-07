Iker Casillas explota tras sus imágenes en actitud cómplice con Juliana Pantoja en Colombia

MADRID, 23 Jul. (CHANCE) -

Mientras Sara Carbonero afianza a pasos agigantados su relación con José Luis Cabrera en su primer verano de amor en la costa gaditana en compañía de sus hijos Martín y Lucas, Iker Casillas vuelve a protagonizar titulares por su agitada vida sentimental tras las cómplices imágenes que ha compartido la que podría ser su nueva ilusión, Juliana Pantoja, con el exportero del Real Madrid durante sus recientes vacaciones en Colombia.

Después de ser fotografiado con la modelo María José Suárez y con la creadora de contenido para adultos Claudia Bavel, y de que la 'Miss Asturias de José Luis Ábalos', Claudia Montes, asegurase que mantuvieron un romance secreto de varios meses, el exfutbolista está de nuevo en el punto de mira por las instantáneas que ha publicado en sus redes sociales con él esta joven colombiana que se rumorea que podría ser su nueva ilusion.

Unas comentadísimas imágenes en las que se les ve de lo más cercanos disfrutando de una jornada de playa durante el viaje de Iker a Cartagena de Indias -en una de ellas, el mostoleño la coge en brazos en una postura de lo más íntima- y que han desatado las especulaciones de que estaría de nuevo enamorado tras su separación de Carbonero en 2021.

Algo que no ha tardado en desmentir indignado en conversación con diferentes colaboradoras televisivas como Lorena Vázquez, Beatriz Cortázar, o Leticia Requejo. Como ha dejado claro, lleva 4 años soltero y cuando viaja lo hace con personas, no con animales, y está "hasta los mismísimos" de que la prensa le saque nuevos amores.

Como ha transmitido, no quiere ser parte de la "farándula", está muy harto y ha pedido que se le deje en paz, reivindicando su derecho a disfrutar de su soltería: "Hago lo que me da la gana. A ver si entendemos las cosas. Me habéis sacado 25 mujeres desde que me separé y no habéis dado ninguna".

Juliana Pantoja no sería su única 'amiga especial', ya que según ha revelado la tertuliana de 'Espejo Público', Iker llevaría varios meses viéndose con una joven española cuyo nombre empieza por 'E' y que, al ponerse en contacto la 'mamarazzi' con ella le ha dicho que mejor le preguntemos al exfutbolista por su relación.

De regreso en Madrid tras sus vacaciones en Colombia, Europa Press ha captado las primeras imágenes de Casillas tras salir a la luz que podría estar ilusionado de nuevo. En el interior de un coche, el madrileño ha guardado silencio cuando le hemos preguntado por su vida amorosa y por Juliana Pantoja, dejando en el aire si son amigos o algo más, aunque no ha podido evitar una sonrisa irónica al ver a las cámaras. ¡Su reacción, en el siguiente vídeo!