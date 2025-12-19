Ilia Topuria responde al comunicado de su exmujer, Giorgina Uzcategui, a golpe de sonrisas con Omar Montes

Ilia Topuria ha reaparecido en la inauguración del primer kebap de Omar Montes - INSTAGRAM OMAR MONTES

MADRID, 19 Dic. (CHANCE) -

Tras semanas de rumores acerca de su posible separación de la madre de su hija Giorgina (1), Giorgina Uzcategui, Ilia Topuria rompía su silencio el pasado lunes 15 de diciembre a través de su cuenta de Instagram con un durísimo comunicado en el que revelaba que estaba siendo víctima de "situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecían a cambio de dinero" y anunciaba que habría puesto las "amenazas recibidas" y este presunto "intento de extorsión", además de una supuesta "falsificación de pruebas, sustracción de dinero y objetos personales" en manos de la Justicia.

Ha sido este jueves cuando -a pesar de que no la nombra en ningún momento en su carta compartida en redes sociales-, su exmujer (ya que con el comunicado del doble campeón de la UFC deja claro que su relación está totalmente rota), ha respondido por la misma vía, con un rotundo comunicado que sus abogados han hecho llegar a los medios de comunicación.

"Ante la proliferación de informaciones, especulaciones públicas y afirmaciones de carácter difamatorio que están circulando en distintos medios que apuntan directamente a nuestra representada, en un contexto de reciente atención mediática, consideramos necesario realizar una aclaración. En la actualidad existe un procedimiento judicial en curso, de carácter estrictamente privado y familiar, que afecta de manera directa a un menor de edad", ha apuntado el equipo legal de Giorgina, aclarando que precisamente la implicación de su hija sería la razón por la que "la Sra.Uzcategui ha optado expresamente por no realizar manifestaciones públicas y por canalizar esta situación desde el máximo respeto al procedimiento y a la intimidad de las partes implicadas".

Horas después de este comunicado, en el que la influencer confirma su proceso judicial abierto contra Topuria -diferentes medios de comunicación han asegurado que habría presentado una demanda de malos tratos contra el boxeador- el hispano georgiano ha reaparecido en actitud tranquila y relajada en uno de los días más especiales para Omar Montes.

El cantante ha inaugurado este jueves su primer local de kebaps, 'Origin', en el madrileño centro comercial Plaza Río 2. Un sueño cumplido en el que ha contado con el apoyo de su pareja, Lola Romero -completamente recuperada un mes después de convertirse en madre de su primer hijo con el de Pan Bendito-, sus padres, sus abuelos, y rostros conocidos como la influencer Lola Lolita y su novio Alfonso López.

Además, Omar confirmaba entre risas (de ahí que la prensa dudase si se trataba de uno de sus habituales 'troleos') que Topuria tampoco se perdería la apertura de su nuevo negocio: "Ahora viene, está de camino, me lo voy a poner de socio. Está súper bien" aseguraba, dando por hecho que en pocos minutos haría su aparición.

Sin embargo, consciente de que está en el punto de mira tras su duro cruce de comunicados con Giorgina, el boxeador decidía evitar la polémica y no se presentaba en la inauguración para apoyar a su íntimo amigo hasta asegurarse de que todas las cámaras se habían ido ya.

Ha sido Omar el que ha revelado a través de sus redes sociales que Ilia ha estado a su lado en la inauguración de su nuevo local, y en los stories que ha compartido se ve al campeón de la UFC tranquilo, relajado y sonriente, dejando entrever que no le ha afectado en absoluto el texto que ha hecho público su exmujer a través de sus abogados.