Cabárceno destinará parte de la recaudación de este domingo a la Cocina Económica

Archivo - Parque de la Naturaleza de Cabárceno - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno donará parte de la recaudación obtenida en taquillas durante este domingo, 21 de diciembre, a la Cocina Económica de Santander.

Esta iniciativa en esta instalación gestionada por Cantur y dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte se realiza por segundo año consecutivo con el objetivo de apoyar el trabajo de la institución en favor de personas y familias en situación de vulnerabilidad, ha informado el Gobierno.

El consejero del ramo, Luis Martínez Abad, ha explicado que con este gesto se busca ofrecer un "apoyo adicional" a esta entidad benéfica santanderina "en unas fechas especialmente señaladas".

Precisamente, durante una visita realizada en noviembre por el consejero a la Cocina Económica, Martínez Abad destacó la labor social y solidaria de la entidad y la colaboración de sus voluntarios, y mostró la voluntad del Gobierno de Cantabria de apoyar su trabajo.

La Cocina Económica de Santander, gestionada por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y fundada en 1908, presta atención integral a personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social.

Su actividad se desarrolla con la colaboración de voluntarios y de diversas administraciones y entidades sociales.

Desarrolla múltiples programas destinados a la cobertura de necesidades básicas, como el comedor social y el economato, así como acciones de formación, empleo e intervención social.

También dispone de recursos residenciales orientados a favorecer procesos de inclusión social.