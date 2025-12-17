Más Madrid pide "desmantelar" el Scalextric de Vallecas que "contamina" y "separa" el distrito del resto de la ciudad

Archivo - Varios vehículos circulan por el conocido como 'Scalextric' de la M-30, en Puente de Vallecas, en Madrid (España), a 31 de marzo de 2021. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid Olga Martínez ha pedido al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida "desmantelar" el Scalextric que "contamina" y "separa" el distrito de Puente de Vallecas del resto de la ciudad.

Así lo ha trasladado en declaraciones remitidas a los medios tras el acto del 75º aniversario de la anexión de Vallecas a Madrid, donde Almeida ha señalado que el desmantelamiento de esta infraestructura es inviable porque "la M-30 no es desmontable" y porque por ese punto circulan unos 200.000 vehículos diarios que, de tirar el puente, pasarían por las calles del barrio.

"Y la pregunta que yo le hago a los partidos políticos, en este caso de izquierdas, que lo reivindican es qué hacemos con la M30 en ese punto, cuál es la solución que ellos plantean, porque es muy difícil una solución", ha alegado el alcalde.

Desde el equipo de Gobierno están trabajando "es un proyecto que permita la regeneración de todo el entorno de ese punto, que permita mejorar las condiciones de acceso de espacio público". "Lo están trabajando entre la Junta de Puente de Vallecas, junto con el área de Obras y esperamos poder presentarlo pronto", ha anunciado el primer edil.

En este escenario, la concejala de Más Madrid ha insistido en que "lo que necesita Puente de Vallecas es que desaparezca "de una vez" el Scalextric, al suponer "un enorme problema de contaminación y de contaminación acústica para los vecinos y las vecinas".

"Se lo repetimos, señor Almeida, lo que tienen que hacer es desmantelar el Scalextric de Puente de Vallecas de una vez", ha subrayado la edil, después de que el músico Ramoncín, hijo adoptivo de Vallecas desde 1978, lanzase la misma petición durante su intervención en el acto del 75º aniversario de la adhesión de Vallecas a Madrid.