La incómoda respuesta de Álvaro de Luna al reaparecer con Jelen Patiño y preguntarle por su reconciliación

MADRID, 14 Jun. (CHANCE) -

Después de muchos rumores, Álvaro de Luna y Jelen Patiño volvían a darse una segunda oportunidad en el amor el pasado mes de abril y hoy han reaparecido juntos en la boda de Leticia Fernández de Villavicencio y Piergiacomo Agostini, en la iglesia de San Miguel en Jerez de la Frontera.

Siempre discreto con su vida privada, Álvaro ha sido preguntado por esta reconciliación, pero solamente ha querido asegurar ante las cámaras que está "todo bien" y ha evitado dar detalles de su relación. Jelen, a su lado, guardaba silencio a las preguntas de la prensa.

De hecho, el artista se ha molestado con la prensa y ha dejado claro que "no" quiere "nada" con la prensa porque "no me preguntáis por la música, me preguntáis por cosas de las que yo no hablo".

Sin embargo, también ha confesado estar "muy contento, muy satisfecho y muy ilusionado con el nuevo disco" que ha estado grabando en México y muy preparado para el verano "con muchos shows".