Isa Pi, 'dardo' a Isabel Pantoja al salir a la luz sus planes de acercamiento tras su llamada a Kiko Rivera

MADRID, 9 Mar. (CHANCE) -

Hace unos días conocíamos la noticia. Después de 6 años sin ningún tipo de relación, Kiko Rivera e Isabel Pantoja han acercado posturas y la reconciliación entre madre e hijo parece un hecho. Fue el dj el que activó las alarmas al compartir en redes sociales una imagen con la artista acompañada de su mítica canción 'Mi pequeño del alma', y el programa 'El tiempo justo' confirmaba su acercamiento "por un motivo con el suficiente peso como para que cambie muchos planes y te replantees la vida", que habría hecho que la tonadillera diese un paso al frente y llamase a su hijo por teléfono para iniciar un acercamiento.

Un movimiento que pillaba por sorpresa a Isa Pantoja que, confesando que estaba "en shock" con esta posible reconciliación entre su madre y su hermano, se quedaba sin palabras al saber que Kiko había publicado en Instagram una fotografía con su progenitora: "¿Cómo? ¿Quién? No sé... ¿Pero es verdad? No sé. No sé nada. Me ha dejado un poquito en shock, lo siento. Estoy un poco así... Lo voy a mirar y todo" expresaba incapaz de disimular su sorpresa.

Y el acercamiento al exmarido de Irene Rosales no sería el único que tendría planeado Isabel, ya que según ha asegurado la periodista Almudena del Pozo en 'Fiesta' este fin de semana, "habrá movimientos en los próximos días" ya que también tendría pensado hablar con su hija. "Ella sabe quiénes son sus hijos, tiene dos hijos iguales, para ella son iguales" ha apuntado, dejando entrever que no tardará en levantar el teléfono para llamar a Isa y comunicarle 'personalmente' la razón "decisiva y de peso" que ha provocado su reconciliación con Kiko.

Coincidiendo con la salida a la luz del deseo de Pantoja de hablar con su hija, la concursante de 'Decomasters' ha roto su silencio este domingo 8 de marzo, día de la Mujer, para mandar un mensaje a las mujeres y revelar en qué momento se encuentra.

"Feliz 8M a todas las mujeres. Aunque no es algo en lo que piense todos los días, fechas como hoy hacen que recordemos todo lo que se ha luchado por nosotras. Todos los derechos que otras mujeres ganaron antes y el camino que nos facilitaron. A nuestras hermanas, primas, amigas..." ha compartido en sus historias de Instagram, 'ignorando' totalmente a la tonadillera al no incluir a su madre en su texto para celebrar una fecha tan significativa para las mujeres, aunque sí ha mencionado expecíficamente "a nuestras hermanas, primas, amigas" pasando por alto a "nuestras madres". ¿Dardo a la suya cuando ha trascendido que el acercamiento estaría cada vez más cerca?

"Yo personalmente ahora estoy trabajando mucho en mí, en volver a encontrar ratitos para cuidarme y encontrar a la mujer más allá de ser mamá. Y es que esta vez la maternidad se ha llevado a la Isa que yo conocía y estoy aprendiendo poco a poco a recuperarla" ha añadido, sincerándose sobre su 'pérdida de identidad' tras el nacimiento de su segundo hijo, Cairo, en junio de 2025.

"Y en medio de todo esto me reafirmo en algo. Las mujeres somos increiblemente fuertes. Capaces de sostener mucho más de lo que a veces creemos. Así que feliz día... y olé nosotras" ha concluido la que muchos han interpretado como una 'respuesta' a la reconciliación de Kiko e Isabel.