Isabel Preysler, sobre la ruptura de Tamara: "Lo he pasado mal, ver sufrir a una hija es tremendo"

MADRID, 1 Dic. (CHANCE) -

Ejercía de 'anfitriona' en la fiesta con la que Moët & Chandon Effervescence ha celebrado por adelantado la Navidad en el madrileño Palacio de Cibeles, y en una noche en la que celebrities de la talla de Diane Kruger, Paula Echevarría, Ana Boyer, Victoria Federica, Bertín Osborne, Mar Flores, Mariló Montero o Laura Matamoros entre otros brindaron por la inminente llegada de 2023, Isabel Presyler se convirtió en la gran protagonista de una de las fiestas más glamourosas de la temporada.

Espectacular con un elegantísimo total look black con falda larga con tres volantes, cinturón ancho marcando cintura y cuerpo de encaje dejando su top bandeau a la vista, la 'reina de corazones' demostró por qué año tras año encabeza las listas de las mujeres más elegantes de nuestro país.

Más cercana y sincera que nunca, la filipina ha hecho balance del año que termina y, sin pasar por alto el duro golpe que supuso para Tamara Falcó su ruptura con Íñigo Onieva, ha destacado lo orgullosa que está de su hija. Además, se ha pronunciado por primera vez sobre la nueva novia de su hijo Julio José Iglesias, Viviane Domenico, y ha confesado que el sentimiento más especial que ha vivido no es otro que el de ser abuela, revelando lo bonitos que son los momentos que vive junto a sus nietos.

- CHANCE: ¿Un deseo para 2023?

- ISABEL: Muchas cosas, lo mismo que todo el mundo, para empezar, paz, lo primero, y después, todas las cosas para la familia

- CH: ¿Qué balance haces de este año?

- ISABEL: Bueno, al final, bueno

- CH: Añades la palabra “al final”

- ISABEL: Hombre porque ha habido de todo ¿No?

- CH: La familia unida es fundamental

- ISABEL: La familia está bien que es lo importante

- CH: ¿Estaréis todos juntos en Navidad?

- ISABEL: Si no puedo estar con todos en navidad, estaré inmediatamente después de navidad… el año pasado la pasamos todos juntos, pero hay que dividir un poquito porque también quieren con las familias

- CH: ¿Qué le pides al 2023?

- ISABEL: Al 23 paz, qué voy a pedir, como todo el mundo, paz y mucha salud

- CH: ¿Cuál ha sido el momento más brillante para brindar este año pasado 2022?

- ISABEL: Bueno, yo creo que ha sido la… bueno, el más brillante de la familia, la entrada de Mario en la Academia Francesa

- CH: ¿Feliz, con la nueva relación de tu hijo Julio?

- ISABEL: Bueno, no la conozco mucho… lo poco que la conozco es simpática, encantadora y le hace a Julio muy feliz, que es lo importante

- CH: ¿Y cómo está Tamara?

- ISABEL: Muy bien. Tamara está estupendamente

- CH: ¿Lo has pasado mal?

- ISABEL: Pues sí, ver a una hija sufrir es tremendo

- CH: ¿Ha seguido tus consejos?

- ISABEL: Lo hijos no siempre siguen los consejos de los padres, Tamara lo ha llevado muy bien, estamos todos muy orgullosos

- CH: Celebrasteis el cumpleaños de Tamara

- ISABEL: En familia, nada más, muy bien

- CH: Tamara dice que no será madre soltera

- ISABEL: Me parece estupendamente, me parece muy bien, siempre apoyo las decisiones de mis hijos pero esa decisión de Tamara además, es muy sensata y correcta, por supuesto

- CH: El mejor apoyo tú

- ISABEL: Yo creo que sí, también, si lo pienso bien puede que sí, me alegro

- CH: ¿Cuál es tu gran apoyo?

- ISABEL: Mis hijos, Mario también pero mis hijos me apoyan mucho y me dan mucha fuerza

- CH: ¿Habrá por fin boda, que se ha hablado mucho?

- ISABEL: Boda a esta altura no hace ninguna falta, absolutamente ninguna

- CH: A lo mejor te lo pide

- ISABEL: Me lo pidió, pero lo sabíais todos… no hace ninguna falta. Estamos muy bien como estamos, mis hijos le han aceptado perfectamente… sus hijos han aceptado la situación bien también, así que estamos bien

- CH: ¿Cómo es tu rol de abuela? ¿Qué tal con tus nietos?

- ISABEL: Es lo que más disfruto, casi podría decir lo que más disfruto en estos momentos en la vida es estar con mis nietos, el ser abuela es una cosa que es totalmente diferente a todo lo que he podido sentir

- CH: Y Enrique…

- ISABEL: No sabes cómo son los hijos de Enrique… también son ideales y los de Charlie, Alejandro, mi nieto mayor (me hago un lio con hijos y nietos….) tengo una suerte increíble

- CH: ¿Algún proyecto profesional, como Mask Singer? ¿Cómo te convencieron para participar?

- ISABEL: No sé tampoco yo cómo me convencieron, me lo pasé muy bien, me ayudaron mucho, me lo facilitaron todo mucho y entonces claro…

- CH: ¿Qué te gustaría vivir el año que viene? ¿Un embarazo, quizás?

- ISABEL: Pues, puede que sí

- CH: Tu hija Ana nos dijo que le gustaría ampliar la familia

- ISABEL: ¿Le gustaría? Yo se lo digo todo el tiempo

- CH: ¿Cómo ves la colaboración televisiva de Tamara?

- ISABEL: Yo lo veo muy bien, además ella está muy contenta, se siente muy integrada, la cuidan mucho, la tratan muy bien, ella quiere mucho a Pablo y a Laura, la mujer de Pablo… Al grupo, a Cristina Pardo, a Nuria a Juan… así que está encantada

- CH: Como ves sigues siendo la más querida de la prensa

- ISABEL: Hay de todo

- CH: Tu rival es Tamara

- ISABEL: No hay comparación, con Tamara no hay quien rivalice con ella

- CH: ¿Algunas navidades que recuerdes con emoción?

- ISABEL: He tenido varias navidades muy buenas es que Navidad en casa ha sido siempre muy especial, se ha celebrado siempre. Se juntan todos los niños, los primos… no te podría decir una tendría que pensarlo un poco más, aunque también se echa de menos a mucha gente y puede ser triste.

- CH: ¿El mejor regalo en navidad, si te quieren sorprender?

- ISABEL: Ah, no te lo voy a decir

