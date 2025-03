Jacobo Ostos se acuerda de su hermano Jaime en la presentación del libro de su padre y le manda un mensaje

MADRID, 19 Mar. (CHANCE) -

Día muy especial para Mari Ángeles Grajal, que este martes ha presentado en Madrid el libro 'Jaime Ostos, sin filtros', una biografía escrita 'mano a mano' con el torero -fallecido el 8 de enero de 2022- en la que revela los momentos más importantes de la vida de Jaime Ostos tanto a nivel personal como profesional, muchos de ellos hasta ahora desconocidos.

Como no podía ser de otra manera, ha estado arropada por su hijo Jacobo Ostos, que semanas después de protagonizar un tenso altercado en un evento con Jaime Ostos Jr. ha reaparecido y, en un momento tan importante para su madre, no ha dudado en acordarse de su hermano y mandarle un mensaje.

"Yo estoy tranquilísimo y muy contento de la presentación, o sea que no, el evento va a ser maravilloso mi madre va a estar fenomenal y todo fantástico. Están los que tienen que estar y no echo a nadie en falta" ha asegurado con una sonrisa. "Yo soy una cosa muy risueña. Es que dicen dicen que soy muy muy impulsivo pero si soy muy simpático, mejor que me ría ¿no?" ha añadido en referencia a su enfrentamiento con su hermano.

Y es que como ha querido dejar claro, "yo estoy muy tranquilo, supongo la justicia irá adelante y ya pues un juez decidirá. Mira lo tranquilo que estoy". "Un juez decidirá a ver si dice la verdad o miente" ha sentenciado, convencido de que "el tiempo pone a cada uno en su lugar" y se demostrará que él no agredió a Jaime.

Respecto a las intervenciones en televisión de su hermano dando su versión del altercado, Jacobo se ha mostrado rotundo: "Ya lo dije en su momento, había cámaras, había testigos que te voy a contar, fue a buscar lo que quería que era tele. Lo consiguió y bueno pues ya tiene un dinerito para seguir viviendo y no un mantenido. Punto" ha sentenciado, bromeando con que si a Jaime se le ocurriese presentarse en la presentación del libro de su madre "se le invitará amablemente a abandonar el salón, y sonriendo".

Orgulloso de su progenitora, el Dj ha asegurado que "es la mejor madre del mundo. Es fantástica, está maravillosa, es una persona con muchas anécdotas de muchas historias". "Jaime Ostos era Jaime Ostos pero Mari Ángeles Grajal era la doctora Grajal, muy importante en España, en el mundo de la medicina con dos carreras toda la conocéis o sea que estaba a la altura estaba al nivel de mi padre" ha presumido.

"Yo desde el momento que mi padre no estuvo le dije que cuando estuviera preparada que pudiera rehacer su vida, ella es dueña de su vida evidentemente y yo la apoyaré en sus decisiones, no soy nada egoísta en ese sentido" ha confesado cuando le hemos preguntado si le gustaría que su madre rehiciese su vida, apuntando que más que abierta al amor la ve "muy inmersa en su vida, en su trabajo, en su familia, en sus amigas, en el libro".

También ha tenido bonitas palabras para su padre, revelando que "hay muchas cosas que no se han contado, la vida de mi padre es... podríamos hacer una trilogía y seguramente nos quedaríamos cortos para la vida de mi padre ha sido pues eso, una película". "Lo hizo todo bien, hasta morirse. Fíjate, de vacaciones en Colombia en Bogotá con su mujer y durmiendo, yo lo firmo. Siempre es duro perder a un marido, en mi caso un padre, pero las circunstancias son como son. Mi padre era una persona mayor, iba a cumplir 91 años y como te vuelvo a decir se ha ido de la mejor manera" ha concluido emocionado.

Además, Jacobo se ha pronunciado sobre el capítulo en el que su madre desvela la noche de fiesta que el torero pasó con el Rey Juan Carlos y dos vedettes en Zaragoza cuando el Emérito tenía 19 años y estaba en la Academia Militar de Zaragoza. Un episodio que él ya conocía porque se lo contó su padre, como ha revelado. ¡Dale al play y no te lo pierdas!