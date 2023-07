Jaime Onieva, feliz y bromista a tan solo 24 horas de la boda de Íñigo Onieva y Tamara Falcó: "Me voy de viaje"

MADRID, 7 Jul. (CHANCE) -

Tan solo 24 horas antes de que Tamara Falcó e Íñigo Onieva se juren amor eterno, parece que los nervios empiezan a florecer en los familiares más cercanos. Este viernes hemos podido hablar en varias ocasiones con Jaime Onieva, hermano del empresario y lo cierto es que se ha mostrado de lo más feliz por él, pero también ha querido bromear con la prensa.

A primera hora de la mañana, Jaime se dejaba ver por las inmediaciones de su casa y guardaba silencio cuando le preguntábamos por cómo se encuentra Iñigo a tan poco tiempo del enlace. Tampoco hacía ningún comentario cuando tratábamos el tema del robo de las joyas, evitando confirmar si tenían relación o no con su familia.

Sin embargo, minutos más tarde cuando Jaime abandonaba la casa, se mostraba más hablador y algo más nervioso. Tanto es así que el joven dejaba claro su deseo de que todo salga bien en la boda de su hermano con Tamara: "espero que salga maravilloso todo, muchas gracias".

El hermano de Íñigo nos confesaba estar muy ilusionado por el gran día: "súper contento", tanto que no dudaba en bromear con la prensa asegurando que no va a ir a la boda: "no, es que me voy de viaje". Una muestra del momento tan especial que están viviendo todos los miembros de la familia a pocas horas de que comience la 'gran boda del año'.

