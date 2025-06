Jaydy Michel revela que no llevaba bien la exposición mediática de su hija Manuela cuando estaba con Alejandro Sanz

MADRID, 10 Jun. (CHANCE) -

En medio del debate que se ha creado tras la reciente 'presentación oficial' de la hija de Paula Echevarría ante los medios durante un evento en el que la actriz recibía un premio muy importante para su carrera, las diferentes opiniones sobre la exposición de menores en redes no se han hecho esperar. En esta ocasión Europa Press le preguntaba a Jaydy Michel por esta cuestión y la actriz se mostraba de lo más natural al respecto reconociendo sus dudas como madre.

"Es muy personal eso. Antes me costaba mucho cuando Manuela era muy chiquita, porque se vivía y era de otra forma, no existían las redes sociales, es muy distinto hoy en día. No creas que lo tengo muy claro el cómo funcionar" explicaba ante las cámaras sobre la hija que comparte con Alejandro Sanz. En cuanto a cómo ha llevado la propia Manuela esta exposición mediática desde muy pequeña, su madre reconocía: "A Manuela a lo mejor le costó un poquito más porque antes éramos más reacios a que saliera en prensa, entonces había algún paparazzi y ella sentía la tensión, esa presión". Con el paso de los años, Jaydy reconocía que ha sabido gestionar cada vez mejor ese tema y ahora que su hija ya es mayor de edad es un tema que no le preocupa demasiado: "Ahora es distinto con las redes y Manuela ya es mayor de edad, entonces ya se maneja sola en eso".

Completamente ajena a las últimas informaciones que apuntan a una posible historia de amor entre Alejandro Sanz y Shakira, la modelo prefiere seer discreta y que sean ellos los que hablen sobre su vida privada. "Yo te juro que no tengo ni idea, pero no lo había oído tampoco, o sea, no he visto la tele" confirmaba durante la fiesta de anticipo del verano para celebrar el lanzamiento de Ultherapy Prime 2025 que organizan Vanity Fair y Merz.