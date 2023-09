José Manuel Díaz Patón se rinde ante Ágatha Ruiz de la Prada: "Me tiene muerto, totalmente entregado a ella"

MADRID, 14 Sep. (CHANCE) -

José Manuel Díaz Patón ha acudido al desfile de su pareja, Ágatha Ruiz de la Prada, en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2023 para mostrarle su total apoyo y ha atendido a los medios de comunicación desvelando lo enamorado que está de ella. Siempre tan discreto con su vida privada, el abogado se ha sincerado como nunca, ofreciendo una entrevista de lo más impactante.

"Apoyo a Ágatha a muerte" comenzaba diciendo ante las cámaras, a pesar de no llevar ningún accesorio de su firma "porque vengo del despacho de trabajar directamente, me he quitado la corbata". Eso sí, justificaba el porqué: "Siempre llevo sus corbatas y me la he quitado la suya, además, pero hace mucho calor para ir con corbata y chaqueta".

En cuanto a cómo es la diseñadora en la intimidad, José Manuel aseguraba que "divertidísima, te lo pasas que te mueres". Tanto es así, que el abogado sorprendía a los reporteros confesando que "me lo estoy pasando como nunca en mi vida, de verdad. Aparte de guapa, es tan simpática la tía".

Entregado a este amor, José Manuel dejaba claro que Ágatha "me tiene muerto, totalmente entregado, muerto por ella", pero desviaba los tiros cuando le comentábamos si van a pasar por el altar: "No sabemos, no es ni un 'no' ni un 'sí'" ya que "yo ya me he casado dos veces, dar un tercer salto es la leche, somos muy felices así como vivimos... ella se casó con los hijos creciditos, no es muy aficionada al matrimonio".

Al preguntarle por Carmen Lomana y su ausencia al desfile de Ágatha por no estar invitada tras la polémica, el abogado zanjaba el tema asegurando que "tampoco es que me caiga fatal la Lomana, lo que pasa que dijo unas cosas sobre Ágatha que a mí me molestaron bastante, pero no tengo nada en contra de ella".

Por último, José Manuel nos explicaba que "no soy crítico con Ágatha" en cuanto a su trabajo, de hecho "he usado muchas cosas este verano, traje de baño y demás... es que vengo del mundo jurídico" y justificaba su forma de vestir: "Soy abogado y tengo que ir vestido muy serio, sobre todo por los contrarios, que me toman a pitorreo si no voy serio, que tengo aspecto serio aunque me veáis riéndome".

Cargando el vídeo....