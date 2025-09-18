José María Almoguera conoció ayer por primera vez a Carlo Costanzia y así fue su encuentro

MADRID, 18 Sep. (CHANCE) -

Semana de eventos para José María Almoguera y su pareja, María La Jerezana, que después de disfrutar ayer de la fiesta por el 60 cumpleaños de Terelu Campos se han dejado ver este jueves en la XI Edición de los Premios Museo Chicote.

Allí, el hijo de Carmen Borrego ha confesado que el cumpleaños "estuvo muy divertido, vinieron muchos amigos de Málaga además de la familia de aquí y lo pasamos muy bien", pero que no posó en el photocall con su familia al completo porque "no surgió", pero ha recalcado que "me hice las fotos que me pidieron".

Además, José María ha dejado claro que "no tengo ningún problema en posar con nadie" y en cuanto al encuentro con su prima Alejandra, ha desvelado que fue "bien, nos saludamos y poco más, ya conocí a Carlo, un chico encantador y muy bien"... desvelando así que conoció por primera vez al modelo ayer: "Fue muy educado, respetuoso, un tío con mucha clase".

Al preguntarle por la polémica que se ha generado tras la invitación a Carlo Costanzia padre, José María entiende que "es normal" porque "son los abuelos de su nieto", pero no entiende por qué se ha criticado que su tía no invitase a Mar Flores: "¿Por qué? ¿Son amigas? ¿Entonces?".

Además, ha defendido que "cuando hay un cumpleaños, invitas a la familia de tu hija, es lógico, si eres más afín a una parte y esa parte no está tanto en España y da la casualidad de que está, pues invitas, sin más".

Por último, el colaborador de televisión ha desvelado que "todavía no" se ha leído las memorias de Mar, pero que "me las leeré, aunque tengo cola de lecturas"... eso sí, no le va a gustar mucho a la modelo en qué formato: "Va a sonar muy mal, pero me lo descargo todo".