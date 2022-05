Josie se moja y le manda un consejo a Victoria Federica

MADRID, 27 May. (CHANCE) -

Son muchos los comentarios que Victoria Federica está recibiendo en los últimos meses, sobre todo desde que ha abierto sus redes sociales y se muestra como una auténtica royal en los photocall de las marcas que la buscan para ser imagen. Eso sí, lleva pocos meses y todo es mejorable, eso al menos opinan rostros conocidos de nuestro país, como Josie, que se ha mojado como nunca antes y nos ha confesado qué es lo que le puede fallar a la nietísima del emérito.

El diseñador de moda asegura que le encanta la presencia que Victoria Federica tiene en los actos públicos a los que acude: "ha ido a varias bodas y es verdad que, a mi Victoria Federica me encanta, pero está por debajo de sus posibilidades, ahora está despuntando, vamos a ver su mejor versión, pero eso no ha ocurrido", pero se muestra crítico con el último look que ha lucido en la boda que ha asistido: "con un terracota naranja por tres tonos por encima de su piel, que parecía un ladrillo, eso no podía ser, vestido naranja con la piel naranja".

Y es que Josie está convencido de que la joven: "no ha encontrado la marca o la persona que sepa vestirle" y es por eso por lo que comete esta serie de 'fallos' como el del maquillaje, que por redes sociales queda impresionante, pero en vivo y directo deja mucho qué desear... ¿tomará nota la hija de la Infanta Elena?

