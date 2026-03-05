Kike Quintana, sobrino de Ana Rosa, padre de su primera hija, una niña llamada Candela

Archivo - Kike Quintana Y Cristina Gaitán El Día De Su Boda - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 5 Mar. (CHANCE) -

Año y medio después de su discreta boda en el Ayuntamiento de Alcobendas en septiembre de 2024, Kike Quintana y su mujer, Cristina Gaitán, se han convertido en padres de su primera hija. Fue el pasado Halloween cuando el sobrino de la presentadora Ana Rosa Quintana anunció que su mujer estaba embarazada con una divertida imagen disfrazados de esqueletos y ahora, tal y como anunciaba Joaquín Prat en 'El tiempo justo' este miércoles, la pareja ha cumplido su sueño de formar su propia familia.

"Somos un programa joven y la primera niña que engrandece 'El tiempo justo' es Candela, hija de nuestro compañero Kike Quintana. Enhorabuena. Bienvenida a este maravilloso mundo. Tenemos nuestras cosas, pero el mundo es maravilloso. Es una preciosidad", les felicitaba públicamente el presentador, que a su vez cuenta las semanas para el nacimiento de su segundo hijo, el primero en común con Alexia Pla.

Un detalle, el sexo y el nombre de la pequeña, que todavía no habían revelado los emocionados papás, volcados en disfrutar de sus primeros momentos con la recién nacida, de la que Kike ha compartido una imagen de su pequeña manita junto a otra instantánea de su mujer mirando por la ventana del hospital justo antes de dar a luz. "3.03.26 — Hoy solo cabe la vida. Gracias" ha escrito, desvelando así que Candela nació el pasado martes llenando de felicidad a los papás primerizos.