Kiko Rivera se exime de culpa, pide perdón a sus seguidores por la entrevista y se olvida de su madre y hermana

MADRID, 4 Feb. (CHANCE) -

Desde que el pasado miércoles saliese la entrevista de Kiko Rivera en la revista Lecturas no hemos vuelto a saber nada de él, de hecho todos los seguidores se han mostrado en desacuerdo por las desafortunadas declaraciones que hizo sobre su hermana y su madre, que la verdad, nos dejaron a todos muy sorprendidos porque no entendemos a qué viene esta guerra ahora que todo estaba calmado.

Isa Pantoja ha aparecido estos días en los programas de televisión y ha manifestado públicamente el dolor que sentía al haber conocido el contenido de dicha entrevista, de hecho confirmaba que no esperaba unas disculpas de su hermano porque siempre actúa de la misma manera y lo que ha dicho esta vez, ha sobrepasado todos los limites.

Este viernes el dj ha roto su silencio y lo ha hecho a través de redes sociales. En vez de entonar el 'mea culpa', el hijo de Isabel Pantoja ha mostrado su descontento con la revista por haber plasmado en la entrevista una serie de afirmaciones que asegura, 'no son del todo así'.

"La vida a veces te pone en situaciones complicadas. En algún momento cuando me dejen explicaré como es esa entrevista, porque la manera en que está escrita no es ni mucho menos lo que yo quería comunicar" empezaba diciendo el dj, eximiéndose de culpas y señalando públicamente a la revista a que tantas veces ha acudido para hablar de su vida privada.

Kiko también ha querido centrarse en lo que estos días se ha dicho de él y de su relación con Irene, negando cualquier crisis: "Quizás me haya equivocado en contar algo tan personal pero no me gustaría que pensarais que iba para atacar ni mucho menos. Se han dicho cosas sobre mi muy fuertes incluso llamándome machista o maltratador insinuando que debo dinero o que ya no estoy junto a mi mujer (todos ellos tendrán que demostrarlo)".

El hijo de Isabel Pantoja ha pedido disculpas a sus seguidores, pero no a su madre y a su hermana, que son las más damnificadas de esta entrevista: "Sin más quiero pedir disculpas también a toda la gente que me quiere y me sigue se que muchos de ellos están sufriendo. Pero por favor entender que en esta ocasión no he querido atacar de ninguna de las maneras pero entiendo que de la forma en que está escrito parezca una humillación".