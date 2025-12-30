Kiko Rivera no puede disimular su felicidad tras anunciar que está enamorado de nuevo

Kiko Rivera no puede disimular su felicidad tras anunciar que está de nuevo enamorado de una bailarina llamada Lola. - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 30 Dic. (CHANCE) -

Kiko Rivera no puede terminar mejor el año, él mismo lo ha anunciado en sus redes sociales al contar que está de nuevo enamorado y no lo puede disimular. Está como un auténtico quinceañero y así lo confirman estas imágenes grabadas a la salida de un centro comercial de Sevilla, donde ha disfrutado de una tarde de ocio, precisamente junto a Lola, que así se llama su chica, y sus tres hijos. Y es que no hay nada como felicitar al tortolito en cuestión y alabarle el gusto por su enamorada, una mujer guapísima, estupenda y con un corazón que no le cabe en el pecho.

Cualidades que saltan a la vista y que el DJ conoce de sobra, pero que en boca de otros no han hecho más que provocar la típica risa nerviosa de quien está ilusionado y bebe los vientos por "la mujer con la mujer con la cara más bonita del mundo, con un alma increíble y una forma de hacer que todo sea más fácil, más bonito y más auténtico", como así la ha descrito en su carta de presentación oficial.

El hijo de Isabel Pantoja ha sorprendido con este anuncio y lo ha hecho coincidiendo con la publicación de unas imágenes en las que se le ve saludándose de manera cordial con Guillermo, novio de Irene Rosales, en la fiesta de celebración del cumpleaños de una de sus hijas hace sólo unos días. Unas fotografías que vienen a confirmar que el exmatrimonio no sólo tiene una relación cordial, sino que en ésta también tienen cabida las parejas con las que han rehecho sus respectivas vidas.