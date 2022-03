Laura Ponte se moja con la polémica Urdangarin, la vuelta del rey emérito y el futuro de Victoria Federica

MADRID, 9 Mar. (CHANCE) -

Laura Ponte estuvo casada más de seis años con Luis Beltrán Gómez Acebo Borbón, sobrino del Rey Don Juan Carlos I y aunque su matrimonio fue feliz, en 2010 informaron de su separación para firmar, un año más tarde, su divorcio. La modelo sigue acudiendo a grandes eventos de moda, como ha sido el caso y hemos podido hablar de todas las polémicas que han azotado la Casa Real en los últimos meses.

La modelo nos ha sorprendido porque, hablando con ella, nos ha relatado el incidente que ha sufrido hace unos días y por el que se encuentra convaleciente: "Bajando de una exposición que fue a ver, había unos escalones muy profundos y bajaba mucha gente, miré para atrás y me caí. Me rompí hace dos meses el coxis y me he vuelto a caer otra vez y voy... del revés".

En cuanto al comunicado que emitió el emérito hace unos días asegurando que vendrá a España de vez en cuando a ver sus seres queridos, Laura nos asegura que le parece una decisión correcta: "Yo siempre he dicho que me parecía un destierro un poco duro y me parece bien, lo que sea acercarse a su familia y al entorno de toda la vida, qué vamos a pensar, que sí".

También le hemos preguntado por las últimas informaciones de la Infanta Cristina, quien ha decidido junto a su todavía marido poner fin a su relación matrimonial: "No tengo ni idea, estas cosas son traumáticas y duras, no tengo ni idea, espero que esté bien, la vida es larga y tiene una familia estupenda, lo importante es la familia, mientras los niños estén bien, que los adultos lo hagan bien".

Eso sí, Laura ha querido resaltar la educación de Pablo Urdangarin y de todos los hijos en general, debido a que no son tiempos fáciles para ellos: "Lo peor de todo esto es que la gente habla de más, sin conocimiento y hay que aguantar muchas chorradas, son niños bien educados, bastante bien lo llevan, no es fácil, si os pasara a vosotros y todo el mundo se pusiera encima...".

Sobre la nueva faceta de Victoria Federica como influencer, Laura se deshace en halagos hablando de la nieta del emérito: "Tiene un estilazo, está en la edad de disfrutar, tiene buen gusto, hace bien. Tiene un presente que es muy bueno, el futuro es una cosa muy relativa".

Como no podía ser de otra manera, le preguntamos por el nuevo amor de Nieves Álvarez, tras las fotografías publicadas por la revista ¡HOLA! con Bill Saad y aunque no sabía nada, nos asegura que se alegra por ella: "Perdonar pero es que no veo nada del corazón, me alegro mucho, es un cielo de mujer, un diez de tía, me alegro por ella, lo que sea disfrutar... se lo merece, es currante, buena gente, qué bien, no tenía ni idea".

