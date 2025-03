Manu Tenorio niega haber pasado una crisis con Silvia Casas: "Ella ha sido determinante en mi depresión"

MADRID, 6 Mar. (CHANCE) -

A pesar de haber pasado unos meses bastante complicados emocionalmente, Manu Tenorio no se rinde y hoy se ha dejado ver ante las cámaras presentando su nuevo disco, 'El origen', "un recorrido por todas esas canciones con las que yo he crecido y una manera de rendir homenaje a estos grandes compositores e intérpretes" ha confesado el artista.

El artista ha atendido a la prensa con la mejor de sus sonrisas por este nuevo proyecto musical y ha reconocido públicamente que "he pasado una etapa bastante durilla y no puede decir que me haya curado, pero siento que estoy muchísimo mejor".

En ese aspecto, el cantante ha desvelado que "estoy con una serie de consultas, con psicólogos y psiquiatras" y que ha notado que "me encuentro muchísimo mejor" después de darse cuenta que estaba en un "momento muy oscuro".

"No me toleraba ni barajaba la posibilidad de que yo pudiese padecer eso (depresión) por el rechazo que tenía a esa enfermedad, hasta que me di cuenta que tenía que reconocer que estaba pasando algo", ha explicado, dejando claro que lo que le ha sucedido a él lo sufren multitud de personas porque "la vida no es lineal, nos pasan cosas y no todas buenas".

También ha tenido palabras de agradecimiento para su mujer, Silvia Casas, después de que se especulase sobre una posible crisis matrimonial. De ella, Manu solo ha confesado que "ha sido un apoyo determinante, sobre todo porque me podía haber mandado a tomar viento, pero sin embargo no ha dudado ni un solo minuto".

Además, ha asegurado que "no tengo ninguna crisis" y que "si las personas están atravesando un momento que no es el mejor de su vida, precisamente es ahí cuando tienes que demostrar en qué consiste la pareja y el amor".

El artista ha restado importancia a las informaciones que salieron a la luz sobre unos mensajes que habría enviado a través de su perfil de Instagram y ha comentado que "he logrado reforzarme emocionalmente y a esas cosas no le prestó atención".